انتهت في الدوري المصري - الأهلي (1) - (1) فيوتشر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد فيوتشر ضمن منافسات الأسبوع السابع من الدوري المصري.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المسابقة برصيد 18 نقطة من 6 انتصارات.

بينما يتواجد فيوتشر في المركز الخامس برصيد 14 نقطة من 6 مباريات.

وانتهت أولى مباراتي الموسم الماضي بين الفريقين بالتعادل 1-1، فيما فاز الأهلي في الثانية بنتيجة 4-0.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق 96 كريم فؤاد يسدد ولكن جنش يتألق في الإبعاد

ق 95 الإعادة تظهر سقوط الكرة من العارضة على الخط.. ليست هدفا للأهلي

ق 94 أفشة يسدد ركلة الجزاء في العارضة ويحتفل.. دخلت أم لا؟

ق 93 ركلة جزاء بعد المراجعة لصالح الأهلي

ق 92 أمين عمر يذهب لمراجعة الفيديو بنفسه.. وطرد علي ماهر للاعتراض

ق 90 سعد سمير يجذب برونو سافيو داخل المنطقة.. أمين عمر يراجع مع حكام الفيديو

ق 86 حسام حسن يسدد ولكن في العارضة

ق 85 أحمد عبد القادر وحسام حسن بدلا من حمدي فتحي ومحمد شريف

ق 79 جووول التعادل من فيوتشر.. عرضية من مصطفى البري ورأسية من جوناثان نجويم تهيئ الكرة على قدم عبد الكبير الوادي الذي يسكنها في الشباك.. 1-1

ق 74 أفشة يسدد ولكن جنش يحول الكرة إلى ركنية

ق 67 برونو سافيو وكريم فؤاد بدلا من شادي حسين وحسين الشحات

ق 67 كريم وليد بدلا من غنام محمد

ق 64 سقوط السولية ودخول الطاقم الطبي لعلاجه

ق 60 مصطفى البدري بدلا من محمد رضا بوبو

ق 59 محمد شريف يسدد وجنش يتصدى.. شادي حسين يسقط إثر التحام مع علي الفيل وأمين عمر يأمر باستمرار اللعب

ق 52 محمد عبد المنعم يبعد أخطر فرص فيوتشر أمام المرمى بالرأس بعد تسديدة من باسم علي، الذي تلقى الكرة من الحاج باري

ق 46 مهند لاشين بدلا من عمر السعيد

بداية الشوط الثاني

ق 32 جووول رائع للأهلي.. عمرو السولية يمرر لمحمد شريف الذي يعيدها إليه، فيرسلها إلى شادي حسين داخل المنطقة ليهيئها الأخير إلى حسن الشحات الذي يسجل في شباك فيوتشر

ق 25 رأسية من شادي حسين ولكن خارج الملعب.

ق 21 البطاقة الحمراء تشهر في وجه عمر كمال.. تدخل عنيف على محمد عبد المنعم.. والإنذار يتحول لبطاقة حمراء بعد العودة لتقنية الفيديو

ق 12 عمرو السولية يسدد ولكن الكرة تمر بعيدا عن المرمى

ق 9 تسديدة من حسين الشحات يمسك بها محمود جنش حارس مرمى فيوتشر

بداية المباراة