انتهت في الدوري المصري - الأهلي (1) - (1) فيوتشر

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 - 18:51

كتب : FilGoal

محمد شريف - الأهلي ضد فيوتشر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد فيوتشر ضمن منافسات الأسبوع السابع من الدوري المصري.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المسابقة برصيد 18 نقطة من 6 انتصارات.

بينما يتواجد فيوتشر في المركز الخامس برصيد 14 نقطة من 6 مباريات.

وانتهت أولى مباراتي الموسم الماضي بين الفريقين بالتعادل 1-1، فيما فاز الأهلي في الثانية بنتيجة 4-0.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

-----

ق 96 كريم فؤاد يسدد ولكن جنش يتألق في الإبعاد

ق 95 الإعادة تظهر سقوط الكرة من العارضة على الخط.. ليست هدفا للأهلي

ق 94 أفشة يسدد ركلة الجزاء في العارضة ويحتفل.. دخلت أم لا؟

ق 93 ركلة جزاء بعد المراجعة لصالح الأهلي

ق 92 أمين عمر يذهب لمراجعة الفيديو بنفسه.. وطرد علي ماهر للاعتراض

ق 90 سعد سمير يجذب برونو سافيو داخل المنطقة.. أمين عمر يراجع مع حكام الفيديو

ق 86 حسام حسن يسدد ولكن في العارضة

ق 85 أحمد عبد القادر وحسام حسن بدلا من حمدي فتحي ومحمد شريف

ق 79 جووول التعادل من فيوتشر.. عرضية من مصطفى البري ورأسية من جوناثان نجويم تهيئ الكرة على قدم عبد الكبير الوادي الذي يسكنها في الشباك.. 1-1

ق 74 أفشة يسدد ولكن جنش يحول الكرة إلى ركنية

ق 67 برونو سافيو وكريم فؤاد بدلا من شادي حسين وحسين الشحات

ق 67 كريم وليد بدلا من غنام محمد

ق 64 سقوط السولية ودخول الطاقم الطبي لعلاجه

ق 60 مصطفى البدري بدلا من محمد رضا بوبو

ق 59 محمد شريف يسدد وجنش يتصدى.. شادي حسين يسقط إثر التحام مع علي الفيل وأمين عمر يأمر باستمرار اللعب

ق 52 محمد عبد المنعم يبعد أخطر فرص فيوتشر أمام المرمى بالرأس بعد تسديدة من باسم علي، الذي تلقى الكرة من الحاج باري

ق 46 مهند لاشين بدلا من عمر السعيد

بداية الشوط الثاني

ق 32 جووول رائع للأهلي.. عمرو السولية يمرر لمحمد شريف الذي يعيدها إليه، فيرسلها إلى شادي حسين داخل المنطقة ليهيئها الأخير إلى حسن الشحات الذي يسجل في شباك فيوتشر

ق 25 رأسية من شادي حسين ولكن خارج الملعب.

ق 21 البطاقة الحمراء تشهر في وجه عمر كمال.. تدخل عنيف على محمد عبد المنعم.. والإنذار يتحول لبطاقة حمراء بعد العودة لتقنية الفيديو

ق 12 عمرو السولية يسدد ولكن الكرة تمر بعيدا عن المرمى

ق 9 تسديدة من حسين الشحات يمسك بها محمود جنش حارس مرمى فيوتشر

بداية المباراة

الأهلي فيوتشر الدوري المصري
نرشح لكم
مهند لاشين: هكذا أوجدنا طريقنا أمام الأهلي.. ولمَ لا ننافس على كل البطولات؟ مؤتمر كولر: لا أعرف لماذا سدد أفشة ركلة الجزاء.. والتعاقدات ليس لها علاقة بكأس العالم مؤتمر علي ماهر: ذاكرت الأهلي وحفظته.. ولن أتحدث عن التحكيم الحاجي باري رجل مباراة الأهلي وفيوتشر الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي مع فاركو.. القنوات الناقلة والمعلق التاريخ يعيد نفسه.. فيوتشر يوقف انتصارات الأهلي وأفشة يثير الارتباك باحتفال خاطئ الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك مع حرس الحدود.. القنوات الناقلة والمعلق الأول منذ 6 أشهر.. حسين الشحات يعود للتسجيل مع الأهلي
أخر الأخبار
مهند لاشين: هكذا أوجدنا طريقنا أمام الأهلي.. ولمَ لا ننافس على كل البطولات؟ 11 دقيقة | الكرة المصرية
اسكواش - منتخب مصر يتوج ببطولة العالم سيدات للمرة الخامسة 20 دقيقة | رياضات أخرى
مؤتمر كولر: لا أعرف لماذا سدد أفشة ركلة الجزاء.. والتعاقدات ليس لها علاقة بكأس العالم 27 دقيقة | الكرة المصرية
كرة سلة - تاريخية.. سبورتنج يعبر إلى نهائي بطولة إفريقيا للسيدات 27 دقيقة | رياضات أخرى
مؤتمر علي ماهر: ذاكرت الأهلي وحفظته.. ولن أتحدث عن التحكيم 33 دقيقة | الكرة المصرية
الحاجي باري رجل مباراة الأهلي وفيوتشر 50 دقيقة | الكرة المصرية
الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي مع فاركو.. القنوات الناقلة والمعلق ساعة | الكرة المصرية
التاريخ يعيد نفسه.. فيوتشر يوقف انتصارات الأهلي وأفشة يثير الارتباك باحتفال خاطئ ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة دوري أبطال إفريقيا - مجموعتان ناريتان لـ الأهلي والزمالك 2 المغرب يستضيف كأس العالم للأندية.. وموقف الأهلي 3 قمة واردة بين الأهلي والزمالك.. تعرف على تصنيف قرعة دوري أبطال إفريقيا 4 الأهلي ضد صنداونز والهلال.. والزمالك مع الترجي في مواجهات متكررة بدوري أبطال إفريقيا