مباشر الدوري المصري - البنك الأهلي (0)-(0) الزمالك.. عواد يتصدى مجددا
الجمعة، 16 ديسمبر 2022 - 16:48
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة البنك الأهلي والزمالك لحساب الجولة السابعة من الدوري المصري.
ويحتل البنك الأهلي المركز الـ13 برصيد 6 نقاط.
فيما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 14 نقطة.
لمتابعة اللقاء دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.
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ق 55: تسديدة من محمد هلال لكن سهلة في يد عواد
ق 46: مشاركة محمد هلال بدلا من إسلام جابر
ق 46: تغييران للأبيض بمشاركة سامسون ويوسف أسامة نبيه
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+1: تسديدة رائعة من زيزو يتصدى لها أبو جبل ببراعة
ق 32: تسديدة قوية من بامبو على الطائر وعواد يتصدى ويتألق من جديد
ق 28: تغيير اضطراري بنزول أحمد توفيق بدلا محمد فتحي
ق 11: تسديدة من إمام عاشور يتصدى لها أبو جبل
ق 6: كريم بامبو ينفرد ويسدد من لمسة واحدة وعواد يتألق
ق 3: عرضية من المثلوثي وتسديدة من يوسف حسن لكن الدفاع يخرج الكرة لركنية
بداية اللقاء