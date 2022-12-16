مباشر الدوري المصري - البنك الأهلي (0)-(0) الزمالك.. عواد يتصدى مجددا

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 - 16:48

كتب : FilGoal

الزمالك - البنك الأهلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة البنك الأهلي والزمالك لحساب الجولة السابعة من الدوري المصري.

ويحتل البنك الأهلي المركز الـ13 برصيد 6 نقاط.

فيما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 14 نقطة.

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لمتابعة اللقاء دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.

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ق 55: تسديدة من محمد هلال لكن سهلة في يد عواد

ق 46: مشاركة محمد هلال بدلا من إسلام جابر

ق 46: تغييران للأبيض بمشاركة سامسون ويوسف أسامة نبيه

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+1: تسديدة رائعة من زيزو يتصدى لها أبو جبل ببراعة

ق 32: تسديدة قوية من بامبو على الطائر وعواد يتصدى ويتألق من جديد

ق 28: تغيير اضطراري بنزول أحمد توفيق بدلا محمد فتحي

ق 11: تسديدة من إمام عاشور يتصدى لها أبو جبل

ق 6: كريم بامبو ينفرد ويسدد من لمسة واحدة وعواد يتألق

ق 3: عرضية من المثلوثي وتسديدة من يوسف حسن لكن الدفاع يخرج الكرة لركنية

بداية اللقاء

الدوري المصري الزمالك البنك الأهلي
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