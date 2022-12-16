مباشر الدوري المصري - البنك الأهلي (0)-(0) الزمالك.. الفرصة الأولى

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 - 16:48

كتب : FilGoal

الزمالك - البنك الأهلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة البنك الأهلي والزمالك لحساب الجولة السابعة من الدوري المصري.

ويحتل البنك الأهلي المركز الـ13 برصيد 6 نقاط.

فيما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 14 نقطة.

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لمتابعة اللقاء دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.

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ق 3: عرضية من المثلوثي وتسديدة من يوسف حسن لكن الدفاع يخرج الكرة لركنية

بداية اللقاء

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