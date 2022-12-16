مواعيد مباريات الجمعة 16 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة.. الأهلي والزمالك والإسماعيلي

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 - 10:27

كتب : FilGoal

الزمالك - بيراميدز

تستأنف اليوم الجمعة مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الأهلي بنظيره فيوتشر فيما يستضيف البنك الأهلي منافسه الزمالك.

تعرف على جميع مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة من هـــــنــــا

---------------------------------------------------------------------------

الدوري المصري

الإسماعيلي يستضيف بيراميدز في 3 إلاربع على ملعب الإسماعيلية عبر أون تايم سبورتس 1.

المصري يحل ضيفا على حرس الحدود على استاد السويس الجديد في 3 إلا ربع عبر أون تايم سبورتس 3.

البنك الأهلي يستضيف الزمالك على ملعب القاهرة في 5 مساء عبر أون تايم سبورتس 2.

ويواجه الأهلي نظيره فيوتشر في 7 مساء على ملعب We السلام عبر أون تايم سبورتس 1.

--------------------------

كأس سوبر دبي

يواجه ليفربول نظيره ميلان في مباراة ودية ضمن مباريات كأس سوبر دبي في 5 والنصف على ملعب آل مكتوم.

--------------------------

الدوري السعودي

يحل النصر ضيفا على الرائد في 5 مساء على ملعب ستاد مدينة الملك عبد الله بريدة.

فيما يستضيف الهلال منافسه الباطن في 7 والنصف على استاد الأمير فيصل بن فهد.

الدوري المصري الأهلي الزمالك الإسماعيلي بيراميدز
نرشح لكم
حسام حسن: المصري يمر بظروف صعبة .. ورسالة للجماهير الجمل: حالة لاعبي الإسماعيلي تتطلب العمل النفسي أكثر من التكتيكي قائمة الإسماعيلي - أيمن الجمل يختار 22 لاعبا أمام بيراميدز.. وعودة صالح جمعة نادر قمر الدولة يدير مباراة البنك الأهلي والزمالك في الدوري قائمة فيوتشر - علي ماهر يختار 22 لاعبا للقاء الأهلي.. وغياب ناصر ماهر وأحمد عاطف أمين عمر يدير مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري رابطة الأندية تعلن فوز محمد الشناوي بجائزة أفضل لاعب في الجولة الرابعة للدوري شوقي غريب يروي قصة إهدار جمال حمزة للوقت في 2001
أخر الأخبار
مواعيد مباريات الجمعة 16 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة.. الأهلي والزمالك والإسماعيلي 10 دقيقة | الكرة المصرية
كرة سلة – الزماالك يعلن التعاقد مع الأمريكي أو جاي مايو 16 دقيقة | كرة سلة
حسام حسن: المصري يمر بظروف صعبة .. ورسالة للجماهير 10 ساعة | الكرة المصرية
أبو الرجال لـ في الجول: لم أتلق اتصالا من كلاتنبرج 10 ساعة | قطر 2022
الجمل: حالة لاعبي الإسماعيلي تتطلب العمل النفسي أكثر من التكتيكي 11 ساعة | الكرة المصرية
قائمة الإسماعيلي - أيمن الجمل يختار 22 لاعبا أمام بيراميدز.. وعودة صالح جمعة 11 ساعة | الكرة المصرية
نادر قمر الدولة يدير مباراة البنك الأهلي والزمالك في الدوري 11 ساعة | الكرة المصرية
قائمة فيوتشر - علي ماهر يختار 22 لاعبا للقاء الأهلي.. وغياب ناصر ماهر وأحمد عاطف 11 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة دوري أبطال إفريقيا - مجموعتان ناريتان لـ الأهلي والزمالك 2 قمة واردة بين الأهلي والزمالك.. تعرف على تصنيف قرعة دوري أبطال إفريقيا 3 الأهلي ضد صنداونز والهلال.. والزمالك مع الترجي في مواجهات متكررة بدوري أبطال إفريقيا 4 دوري أبطال إفريقيا - مواعيد مباريات الأهلي في دور المجموعات.. بداية ونهاية في مصر