مباشر الدوري المصري - المقاولون (3) (2) إنبي.. فرصة لا تضيع

الخميس، 15 ديسمبر 2022 - 18:55

كتب : FilGoal

المقاولون العرب

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنبي والمقاولون العرب في الجولة السابعة من الدوري المصري.

ويحتل المقاولون العرب المركز التاسع برصيد 7 نقاط، فيما يحتل إنبي المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــا.

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ق 72: لاعبو إنبي يهدرون فرصة محققة لإدارك التعادل

ق 63: جووول جوزيف أوشايا يسجل من ركلة جزاء

ق 62 ركلة جزاااء للمقاولون العرب

ق 56: جووول التعااادل.. ركلة ثابتة ورأسية قوية من أوشايا تسكن الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 23: جووول تقليص الفارق.. لؤي وائل يتابع كرة مرتدة من يد الحارس بعد رأسية فاروقا نور الدين

ق 18: جووول الثاااني.. رفيق كابو يسجل من انفراد بتسديدة قوية في منتصف المرمى.

ق 15: جووول أووول.. بينية من رفيق كابو وتسديدة من قفة بعد مراوغة فاروقا نور الدين تسكن الشباك

ق 10: أحمد أمين "قفة" يسجل هدفا ألغاه الحكم المساعد بداعي التسلل.

بداية اللقاء

المقاولون المقاولون العرب إنبي في الدوري الدوري المصري
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