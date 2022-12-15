مباشر الدوري - الاتحاد (0) - فاركو (0).. محاولات مستمرة

يلعب الاتحاد السكندري ضد سموحة ضمن الجولة السابعة من منافسات الدوري المصري.

ويحتل الاتحاد المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط.

فيما يتواجد فاركو في المركز الثامن برصيد 7 نقاط.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباة الاتحاد وفاركو.

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انطلاق المباراة