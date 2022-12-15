مباشر الدوري - الاتحاد (0) - فاركو (0).. محاولات مستمرة

الخميس، 15 ديسمبر 2022 - 16:58

كتب : FilGoal

فاركو - الاتحاد السكندري - الدوري المصري

يلعب الاتحاد السكندري ضد سموحة ضمن الجولة السابعة من منافسات الدوري المصري.

ويحتل الاتحاد المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط.

فيما يتواجد فاركو في المركز الثامن برصيد 7 نقاط.

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ويقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباة الاتحاد وفاركو.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

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ق28 عرضية جديدة خطيرة من صبري رحيل يتصدى لها حارس فاركو

ق19 عرضية خطيرة من خالد الغندور لاعب الاتحاد يبعدها محمد سعيد حار س فاركو بصعوبة.

ق9 هدف ملغي لنادي الاتحاد بداعي التسلل على ساليف مورو

ق5 سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجريات المباراة

انطلاق المباراة

نادي الاتحاد نادي فاركو
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