مباشر الدوري المصري - الداخلية (0) (0) سموحة.. الحارس يتألق

الخميس، 15 ديسمبر 2022 - 16:57

كتب : FilGoal

صديق أوجولا - سموحة

يحل سموحة ضيفا على الداخلية في استاد بتروسبورت، بالجولة السابعة للدوري المصري.

ويقدم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هـــنــــا

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ق 22: رأسية يتصدى لها الحارس ببراعة ويحولها لركنية.

بداية المباراة

الدوري المصري سموحة الداخلية
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