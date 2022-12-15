مباشر الدوري المصري - الداخلية (0) (0) سموحة.. الحارس يتألق
الخميس، 15 ديسمبر 2022 - 16:57
كتب : FilGoal
يحل سموحة ضيفا على الداخلية في استاد بتروسبورت، بالجولة السابعة للدوري المصري.
ويقدم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هـــنــــا
-------------------------
ق 22: رأسية يتصدى لها الحارس ببراعة ويحولها لركنية.
بداية المباراة
نرشح لكم
سجل هدفا وصنع آخر.. محمد شكري رجل مباراة سيراميكا كليوباترا وأسوان مباشر الدوري - الاتحاد (0) - فاركو (0).. محاولات مستمرة في مباراة الـ5 أهداف.. سيراميكا كليوباترا يوقف استفاقة أسوان التشكيل - صديق أوجولا يقود هجوم سموحة.. ومحمد نجيب أساسي لـ الداخلية بشراكة بيراميدز ورعاية OneFinance.. السبت نهائي الدوري المصري للهواة تشكيل فاركو - عودة محمود حمادة وعمرو جمال يقود الهجوم ضد الاتحاد تشكيل الاتحاد - مابولولو وأموتو يقودان الهجوم ضد فاركو.. وغياب أحمد عادل انتهت الدوري المصري - سيراميكا (3) (2) أسوان.. ريمونتادا غير مكتملة
أخر الأخبار
المغرب يحتج على حكم لقاء فرنسا 43 دقيقة | قطر 2022