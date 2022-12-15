انتهت الدوري المصري - الداخلية (0) (0) سموحة
الخميس، 15 ديسمبر 2022 - 16:57
كتب : FilGoal
يحل سموحة ضيفا على الداخلية في استاد بتروسبورت، بالجولة السابعة للدوري المصري.
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نهاية اللقاء
ق 46: رأسية من محمود شبانة تمر أعلى العارضة.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 22: رأسية يتصدى لها الحارس ببراعة ويحولها لركنية.
بداية المباراة
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