انتهت الدوري المصري - الداخلية (0) (0) سموحة

الخميس، 15 ديسمبر 2022 - 16:57

كتب : FilGoal

صديق أوجولا - سموحة

يحل سموحة ضيفا على الداخلية في استاد بتروسبورت، بالجولة السابعة للدوري المصري.

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نهاية اللقاء

ق 46: رأسية من محمود شبانة تمر أعلى العارضة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 22: رأسية يتصدى لها الحارس ببراعة ويحولها لركنية.

بداية المباراة

الدوري المصري سموحة الداخلية
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