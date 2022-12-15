انتهت الدوري المصري - الداخلية (0) (0) سموحة

يحل سموحة ضيفا على الداخلية في استاد بتروسبورت، بالجولة السابعة للدوري المصري.

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نهاية اللقاء

ق 46: رأسية من محمود شبانة تمر أعلى العارضة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 22: رأسية يتصدى لها الحارس ببراعة ويحولها لركنية.

بداية المباراة