مباشر كأس العالم – فرنسا (1) - (0) المغرب.. إصابة سايس ومشاركة أملاح

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي فرنسا والمغرب التي تقام في ملعب البيت في نصف نهائي كأس العالم 2022.

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ق21: تبديل أول للمغرب بمشاركة سليم أملاح بدلا من رومان سايس الذي يعاني من إصابة.

ق17: قذيفة من يسار جيرو ارتطمت بالقائم الأيسر لمرمى بونو لتمر بسلام على المغرب.

ق10: لوريس يتألق أمام تسديدة مقوسة جميلة من أوناحي.

ق5: جوووول ثيو هيرنانديز يسجل الهدف الأول لفرنسا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد ارتباك من دفاع المغرب وتصدي من بونو.

قبل المباراة بثوان معدودة شارك أشرف داري بدلا من نايف أكرد الذي يبدو أن إصابته لم تجعله قادرا على خوض اللقاء رغم تواجده في التشكيل الأساسي.

انطلاق المباراة.