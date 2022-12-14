تشكيل المغرب – ثلاثي دفاعي لأول مرة.. عودة مزراوي واستبعاد أكرد في آخر لحظة ضد فرنسا

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 - 19:42

كتب : FilGoal

احتفالات لاعبي المغرب بعد التأهل لنصف نهائي كاس العالم

أعلن وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب عن تشكيل بلاده لمواجهة فرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2022.

وشهد التشكيل تغييرًا كبيرًا، إذ يعتمد الركراكي على 3 في عمق الدفاع لأول مرة في البطولة.

ويشارك رومان سايس بشكل طبيعي رغم الشكوك التي حامت حول جاهزيته.

كما دفع الركراكي بـ نايف أكرد أساسيًا، لكن قبل المباراة مباشرةً أجرى تعديلًا بإقحام أشرف داري بدلًا منه في التشكيل الأساسي.

لكن الركراكي لم يكتف بذلك، بل أضاف جوواد الياميق في عمق الدفاع على حساب سليم أملاح.

ويعود نصير مزراوي لمركز الظهير الأيسر بعد تعافيه من الإصابة.

تشكيل المغرب:

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: أشرف داري – جواد الياميق – رومان غانم سايس

الوسط: أشرف حكيمي - سفيان أمرابط – عز الدين أوناحي - نصير مزراوي

الهجوم: حكيم زياش – يوسف النصيري – سفيان بوفال

دكة البدلاء: منير المحمدي – أحمد رضا التكناوتي – بدر بانون – يحيى جبران – يحيى عطية الله – سليم أملاح – أشرف داري - عبد الحميد صابيري - بلال الخنوس – زكريا أبو خلال – إلياس الشاعر - أنس زروري - عبد الصمد الزلزولي – عبد الرزاق حمد الله

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