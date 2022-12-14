أرتيتا: تأُثيري على الركراكي؟ التقدير كله يعود له على ما يقدمه في كأس العالم

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 - 15:48

كتب : FilGoal

وليد الركراكي

أشاد ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال بما يقدمه وليد الركراكي المدير الفني لـ منتخب المغرب في كأس العالم 2022.

وقاد الركراكي منتخب المغرب لأن يصبح أول منتخب عربي وإفريقي يتأهل لنصف نهائي كأس العالم في التاريخ.

وانتشرت في الآونة الأخيرة صور للركراكي أثناء حضور محاضرة بالفيديو يلقيها أرتيتا بعد قيادته أرسنال للفوز على مانشستر سيتي.

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وقال أرتيتا تعليقا على الأمر قائلا: "التأثير الذي يحدثه وليد الركراكي وما يقدمه، التقدير كله يعود له".

وتابع "ما يفعله أمرا رائعا وما ينجزه عظيم".

وأتم "من الإيجابي أن نجد منتخبا إفريقيًا في تلك المرحلة، إنهم في نصف نهائي كأس العالم".

ويستعد منتخب المغرب للقاء فرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2022، والفائز سيواجه الأرجنتين في النهائي أما الخاسر سيواجه كرواتيا في مباراة المركز الثالث.

وانتصر أمس الثلاثاء أرسنال على ميلان بنتيجة 2-1 في بطولة كأس سوبر دبي.

فرنسا المغرب وليد الركراكي ميكيل أرتيتا
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