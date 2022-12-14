بيلد: ليفاكوفيتش قد يعوض غياب نوير في بايرن

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 - 11:45

كتب : FilGoal

دومينيك ليفاكوفيتش - حارس كرواتيا

يسعى بايرن ميونيخ للتعاقد مع حارس مرمى جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتعويض غياب مانويل نوير الحارس الأساسي للفريق.

نوير كان قد أعلن غيابه عن الفترة الباقية من الموسم بسبب تعرضه لكسر في الساق عقب ختام مشاركته في كأس العالم 2022.

وفقا لصحيفة بيلد الألمانية فإن بايرن ميونيخ ستتجه أنظاره نحو دومينيك ليفاكوفيتش حارس مرمى دينامو زغرب والذي ظهر بشكل رائع في كأس العالم مع منتخب كرواتيا.

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الصفقة قد تكلف النادي الألماني 10 مليون يورو فقط في حال إتمامها.

صاحب الـ 27 عاما منفتح على فكرة الانتقال للدوري الألماني وخصوصا بايرن ميونيخ.

ليفاكوفيتش شارك خلال كأس العالم 2022 في 6 مباريات مع كرواتيا وتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في مباراتين وسكن مرماه 6 أهداف.

وقاد ليفاكوفيتش منتخب كرواتيا للوصول لنصف نهائي كأس العالم بعد التألق في التصدي لركلات الترجيح خلال مواجهتي اليابان والبرازيل في الأدوار الإقصائية.

ومع دينامو زغرب تمكن الحارس من المشاركة في 28 مباراة من بداية الموسم ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه 4 مرات وشارك مع الفريق في دوري أبطال أوروبا بداية من الأدوار التأهيلية حتى دور المجموعات.

وبغياب نوير فإن بايرن ميونيخ حاليا أصبح يمتلك الحارس سفين أولرايخ فقط بالإضافة إلى الحارس جوهانس شينك من فريق الشباب لذلك فالنادي يحاول تعزيز المركز من خلال لاعب جديد لتعويض نوير.

ويحتل بايرن ميونيخ صدارة الدوري الألماني برصيد 34 نقطة وبفارق 4 نقاط عن فرايبورج صاحب المركز الثاني بعد 15 جولة.

وسيلعب الفريق مع باريس سان جيرمان في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

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