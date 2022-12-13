انتهت كأس العالم - كرواتيا (0)-(3) الأرجنتين.. التانجو في النهائي

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 - 20:38

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي في مباراة الأرجنتين وكرواتيا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة كرواتيا ضد الأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022.

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نهاية المباراة بفوز الأرجنتين بثلاثية دون رد

ق 83: الرابع يضيع من ماك أليستر

ق 80: خروج مودريتش

ق 75: نزول ديبالا وبالاسيوس

ق 70: جوووووووووول ألفاريز والثالث بعد صناعة ميسي

ق 62: نزول ليساندرو مارتينيز بدلا من باريديس

ق 58: الثالث يضيع من ميسي

ق 55: فرصة الثالث تضيع من إنزو

ق 50: خروج بروزوفيتش

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأرجنتين بهدفين دون رد

ق 43: الثالث يضيع من تاليافيجو

ق 34: جووووووووول ميسي والأول من ضربة جزاء

ق 32: ركلة جزاء للأرجنتين بعد عرقلة خوليان ألفاريز من قبل الحارس

ق 31: فرصة من بيريسيتش

ق 25: إنزو يسدد بقوة والحارس يتصدى للكرة

ق 20: تدخلات عنيفة من الجانبين

ق 14: ميسي يسقط ومطالبات بمخالفة

ق 4: محاولات للتانجو

انطلاق المباراة

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