انتهت كأس العالم - كرواتيا (0)-(3) الأرجنتين.. التانجو في النهائي
الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 - 20:38
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة كرواتيا ضد الأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022.
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نهاية المباراة بفوز الأرجنتين بثلاثية دون رد
ق 83: الرابع يضيع من ماك أليستر
ق 80: خروج مودريتش
ق 75: نزول ديبالا وبالاسيوس
ق 70: جوووووووووول ألفاريز والثالث بعد صناعة ميسي
ق 62: نزول ليساندرو مارتينيز بدلا من باريديس
ق 58: الثالث يضيع من ميسي
ق 55: فرصة الثالث تضيع من إنزو
ق 50: خروج بروزوفيتش
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الأرجنتين بهدفين دون رد
ق 43: الثالث يضيع من تاليافيجو
ق 34: جووووووووول ميسي والأول من ضربة جزاء
ق 32: ركلة جزاء للأرجنتين بعد عرقلة خوليان ألفاريز من قبل الحارس
ق 31: فرصة من بيريسيتش
ق 25: إنزو يسدد بقوة والحارس يتصدى للكرة
ق 20: تدخلات عنيفة من الجانبين
ق 14: ميسي يسقط ومطالبات بمخالفة
ق 4: محاولات للتانجو
انطلاق المباراة