انتهت كأس العالم - كرواتيا (0)-(3) الأرجنتين.. التانجو في النهائي

داليتش: علينا أن نرفع رؤوسنا ونقاتل على المركز الثالث

سكالوني: لعبنا مباريات أفضل من مواجهة كرواتيا.. وأنا في مكان أحلام أي أرجنتيني

ألفاريز: بلغنا النهائي وهذا ما أردناه.. وعائلتي ستشعر بالجنون

أوتاميندي: نحن 26 محاربا على استعداد للقتال

دي بول: سنشعر باستمتاع الأرجنتينيين من هنا

ميسي: لا أعرف ما إذا كانت هذه أفضل بطولة لي.. والخسارة من السعودية كانت ضربة قاسية

الرابعة في كأس العالم 2022.. ميسي رجل مباراة الأرجنتين وكرواتيا

ميسي يكتب التاريخ من جديد في 8 أرقام من فوز الأرجنتين على كرواتيا