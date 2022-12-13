النني يسجل ركلة ترجيح في فوز ودي لأرسنال على ميلان

حقق أرسنال فوزا وديا على ميلان بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت في دبي استعدادا لعودة الدوريات الأوروبية.

سجل هدفي أرسنال كل من مارتن أوديجارد وريس نيلسون بينما سجل فيكايو توموري هدف ميلان.

التشكيل الأساسي لأرسنال شهد غياب محمد النني الذي جلس على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك في الشوط الثاني.

تقدم أوديجارد بالهدف الأول لأرسنال في الدقيقة الـ 21 من ركلة حرة مباشرة نفذها بطريقة رائعة.

وفي الدقيقة الـ 41 أضاف نيلسون الهدف الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء غيرت اتجاهها من الدفاع وسكنت الشباك.

وقلص توموري الفارق في الدقيقة الـ 78 برأسية مستغلا ركلة حرة مباشرة أرسلها ساندرو تونالي.

وعقب المباراة ووفقا لنظام البطولة أقيمت ركلات ترجيح على الرغم من فوز أرسنال.

وحقق أرسنال الفوز أيضا في ركلات الترجيح بنتيجة 4-3 .

ونجح محمد النني في تسجيل ركلة الترجيح الرابعة لأرسنال، بينما أهدر ماتيو سميث.

وأهدر كل من براهيم دياز ورادي كرونيتش ركلتي ترجيح لميلان ليحقق المدفعجية الفوز.

وسيلعب أرسنال مباراته الودية المقبلة ضد يوفنتوس يوم السبت المقبل، بينما سيلعب ميلان ضد ليفربول يوم الجمعة.

ويستعد الفريقان لاستئناف مبارياتهما عقب نهاية كأس العالم 2022.

ويحتل ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 33 نقطة وبفارق 7 نقاط عن نابولي المتصدر.

بينما يحتل أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

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