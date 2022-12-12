خبر في الجول - تفاصيل مشروع إعداد طويل الأمد للمدربين والناشئين المصريين

تقدمت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية ومجموعة أخرى من الشركات اليوم الاثنين بدراسة مشروع من أجل دعم وتكوين وإعداد المدربين والمنتخبات الوطنية للناشئين من أجل صناعة جيل قوي من اللاعبين.

والتقي أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع رجل الأعمال أنسي ساويرس للتباحث حول دعم مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية للمنتخبات الوطنية وبخاصة في مرحلة الناشئين.

وعلم FilGoal.com أن المشروع يقوم على ضخ 250 مليون جنيه على مدار الثماني سنوات قادمة وفق آلية محددة في دورات تدريبية ومعسكرات إعداد وتوفير متطلبات تجهيز بدنية وطبية.

واطلع الوزير على المشروع وقرر رفع أمره لمؤسسة الرئاسة ورئاسة الوزراء من أجل الحصول على الموافقات اللازمة بشأنه.

حيث سيتم المبلغ الضخم في صندوق يشرف عليه مجلس إدارة تعاونها لجنة فنية وستكون هناك ضمانات من أجل الانفاق الايجابي فيما تم التخطيط له مسبقا بمعرفة الممولين ولكن ستكون وزارة الرياضة ستكون هى الجهة المشرفة والمنفذة.

وشدد وزير الشباب والرياضة علي دور الدولة المستمر لدعم أبطاله ولاعبي المنتخبات الوطنية لمختلف اللعبات وتذليل كافة العقبات أمام المنتخبات الوطنية في كرة القدم، وذلك بالتعاون المستمر مع مؤسسات القطاع الخاص.

مشيرا أن هناك مشروعات طموحا لتطوير منظومة كرة القدم المصرية يستهدف جميع المنتخبات ودعم المشاركات المصرية وتطوير منظومة رعاية موهوبي كرة القدم خلال الفترة من 2022 حتى 2034.