مباشر الدوري المصري - الأهلي (2)-(0) الاتحاد.. أحمد عادل يهدر ركلة الجزاء
الإثنين، 12 ديسمبر 2022 - 18:30
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في الجولة 4 من الدوري المصري.
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ق 47: أحمد عادل يهدر ركلة الجزاء ويسدد خارج المرمى
ق 46: ركلة جزاء للاتحاد بعد عرقلة أحمد عادل من قبل الشناوي
نزول أفشة بدلا من برونو سافيو
الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بثنائية دون رد
ق 44: ركلة جزاء للاتحاد بعد عرقلة خالد الغندور من قبل ياسر إبراهيم والعودة للفيديو
ق 32: جووووووول ياسر والثاني بضربة رأسية بعد ركلة حرة نفذها علي معلول من ناحية اليسار
ق 27: تمريرة من عبد القادر وتسديدة من سافيو والدفاع يبعدها
ق 17: ضغط من الاتحاد وعرضية خطيرة من صبري رحيل يبعدها معلول إلى ركنية
ق 12: جووووول بيرسي تاو والأول
ق 9: تسديدة من برونو بالقدم اليسرى من أمام منطقة الجزاء تمر جوار القائم
ق 8: ضغط أحمر
انطلاق المباراة