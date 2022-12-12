مباشر الدوري المصري - الأهلي (2)-(0) الاتحاد.. أحمد عادل يهدر ركلة الجزاء

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 - 18:30

كتب : FilGoal

الأهلي - الاتحاد السكندري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في الجولة 4 من الدوري المصري.

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ق 47: أحمد عادل يهدر ركلة الجزاء ويسدد خارج المرمى

ق 46: ركلة جزاء للاتحاد بعد عرقلة أحمد عادل من قبل الشناوي

نزول أفشة بدلا من برونو سافيو

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بثنائية دون رد

ق 44: ركلة جزاء للاتحاد بعد عرقلة خالد الغندور من قبل ياسر إبراهيم والعودة للفيديو

ق 32: جووووووول ياسر والثاني بضربة رأسية بعد ركلة حرة نفذها علي معلول من ناحية اليسار

ق 27: تمريرة من عبد القادر وتسديدة من سافيو والدفاع يبعدها

ق 17: ضغط من الاتحاد وعرضية خطيرة من صبري رحيل يبعدها معلول إلى ركنية

ق 12: جووووول بيرسي تاو والأول

ق 9: تسديدة من برونو بالقدم اليسرى من أمام منطقة الجزاء تمر جوار القائم

ق 8: ضغط أحمر

انطلاق المباراة

الأهلي الاتحاد السكندري الدوري المصري
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