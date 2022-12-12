انتهت الدوري المصري - الأهلي (3)-(0) الاتحاد.. فوز الأحمر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في الجولة 4 من الدوري المصري.

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ق 90: جوووووول أكرم والثالث

ق 85: نزول حسين الشحات بدلا من كريم فؤاد

ق 72: فرصة خطيرة من تاو

ق 68: الشناوي يتصدى

ق 64: نزول شادي حسين ومحمود متولي وحمدي فتحي بدلا من ياسر إبراهيم وعمرو السولية وأحمد عبد القادر

ق 47: أحمد عادل يهدر ركلة الجزاء ويسدد خارج المرمى

ق 46: ركلة جزاء للاتحاد بعد عرقلة أحمد عادل من قبل الشناوي

نزول أفشة بدلا من برونو سافيو

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بثنائية دون رد

ق 44: ركلة جزاء للاتحاد بعد عرقلة خالد الغندور من قبل ياسر إبراهيم والعودة للفيديو

ق 32: جووووووول ياسر والثاني بضربة رأسية بعد ركلة حرة نفذها علي معلول من ناحية اليسار

ق 27: تمريرة من عبد القادر وتسديدة من سافيو والدفاع يبعدها

ق 17: ضغط من الاتحاد وعرضية خطيرة من صبري رحيل يبعدها معلول إلى ركنية

ق 12: جووووول بيرسي تاو والأول

ق 9: تسديدة من برونو بالقدم اليسرى من أمام منطقة الجزاء تمر جوار القائم

ق 8: ضغط أحمر

انطلاق المباراة