انتهت الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(0) فيوتشر.. تعادل جديد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الإسماعيلي ضد فيوتشر في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

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نهاية المباراة بالتعادل بدون أهداف

ق88. الحكم يمنع هدفا قاتلا للإسماعيلي بتسديدة أرضية من عبد الرحمن مجدي.

ق60. الحكم يلغي الهدف بسبب وجود خطأ في وسط الملعب في بداية الهجمة.

ق58. جوووول أول للإسماعيلي عن طريق ياو أنور بعد تمريرة رائعة من عمر الوحش نحو ياو أنور الذي انفرد ووضع الكرة من بين أقدام الحارس.

ق50. انطلاق ومرور رائع من ياو أنور ولكن يسدد الكرة بجوار المرمى.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 46: انفراد ضائع جديد على فيوتشر من الحاج باري

ق 45: فرصة ضائعة من هشام عادل

ق 20: الوادي يهدر بغرابة شديدة بعد مراوغة الدفاع وانفراد أمام المرمى

ق 14: جنش يتألق ويمنع الأول

ق 6: هدف غير محتسب لباسم مرسي بسبب التسلل

انطلاق المباراة