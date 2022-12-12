دوري أبطال إفريقيا - ترتيب مباريات الزمالك.. بداية ونهاية في مصر

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 - 15:41

كتب : FilGoal

شيكابالا - قرعة الزمالك

يبدأ الزمالك مشواره في مجموعات دوري أبطال إفريقيا لموسم 2022/2023 من مصر، وكذلك ينهيها في استاد القاهرة.

وقع الزمالك في المجموعة الرابعة رفقة فرق الترجي، وشباب بلوزداد، والمريخ.

القرعة أسفرت عن بداية الزمالك مبارياته بمواجهة شباب بلوزداد في مصر، قبل أن يلاقي المريخ في السودان.

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وسيكون ختام مباريات الزمالك في المجموعة أمام المريخ في مصر.

تبدأ مباريات مرحلة المجموعات يوم 10 فبراير المقبل، وتنتهي يوم 1 أبريل.

وجاءت مواعيد وترتيب مباريات الزمالك في المجموعة كالتالي:

الزمالك ضد شباب بلوزداد - 10-11 فبراير

المريخ ضد الزمالك - 17-18 فبراير

الترجي ضد الزمالك - 24-25 فبراير

الزمالك ضد الترجي - 7 مارس

شباب بلوزداد ضد الزمالك - 17-18 مارس

الزمالك ضد المريخ - 31 مارس - 1 أبريل

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