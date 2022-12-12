الأهلي ضد صنداونز والهلال.. والزمالك مع الترجي في مواجهات متكررة بدوري أبطال إفريقيا

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 - 14:36

كتب : FilGoal

الأهلي × الزمالك

وقع الأهلي والزمالك في مجموعتين ناريتين بمنافسات دوري أبطال إفريقيا 2023.

وجاء الأهلي في المجموعة الثانية رفقة ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، والهلال السوداني، والقطن الكاميروني.

فيما وقع الزمالك في مجموعة عربية خالصة هي الرابعة بجوار الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري والمريخ السوداني

أخبار متعلقة:
بيراميدز وفيوتشر ضمن المجموعة الثالثة الحديدية في كأس الكونفدرالية

المجموعة الأولى:

  • الوداد البيضاوي المغربي
  • بترو دي لواندا الأنجولي
  • شبيبة القبائل الجزائري
  • فيتا كلوب الكونغولي الديمقراطي

المجموعة الثانية:

  • الأهلي المصري
  • ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي
  • الهلال السوداني
  • القطن الكاميروني

المجموعة الثالثة:

  • الرجاء البيضاوي
  • هورويا الغيني
  • سيمبا التنزاني
  • فايبرز الأوغندي

المجموعة الربعة:

  • الترجي التونسي
  • الزمالك المصري
  • شباب بلوزداد الجزائري
  • المريخ السوداني

وتقام مباريات الجولة الأولى يومي 10 و11 فبراير، والجولة الثانية يومي 17 و18 فبراير، والجولة الثالثة يومي 24 و25 فبراير، والجولة الرابعة يومي 6 و7 مارس، والجولة الخامسة يومي 17 و18 مارس، والجولة السادسة يومي 31 مارس و1 أبريل.

الأهلي الزمالك دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
موعد مؤتمر كولر والشناوي ومران الأهلي الأخير قبل مواجهة الرجاء تقرير مغربي: الرجاء يستعيد 3 عناصر مؤثرة قبل مواجهة الأهلي الاستقبال سيليق بالأشقاء.. تفاصيل مكالمة الخطيب مع رئيس الرجاء تقرير مغربي: الرجاء يستعين بورقته الرابحة أمام الأهلي ظهير أيمن الرجاء يتعرض لتمزق عضلي قبل مواجهة الأهلي إدارة مركب محمد الخامس: أخبار نقل مباراة الأهلي أمام الرجاء مغلوطة.. المشكلة في مدرج فقط تقرير مغربي: مباراة الرجاء والأهلي مهددة بالنقل خارج ملعب محمد الخامس من أفضل لاعب عربي وإفريقي؟ نجم المغرب يختار بين صلاح ومحرز
أخر الأخبار
موعد مؤتمر كولر والشناوي ومران الأهلي الأخير قبل مواجهة الرجاء 40 دقيقة | الكرة الإفريقية
بدون تريزيجيه.. طرابزون سبور يسقط برباعية أمام سيفاس 42 دقيقة | المحترفون
استراحة الدوري - سيراميكا (0) (0) الاتحاد.. المصري (0) (0) الإسماعيلي.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
إصابة لاعب الأهلي المعار إلى الداخلية بقطع في الرباط الداخلي ساعة | الدوري المصري
التشكيل - عبده يحيى يقود هجوم المصري.. ولا تغييرات في الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
التشكيل - أحمد بهاء ظهير في الاتحاد.. وصلاح محسن يقود هجوم سيراميكا ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري الأوروبي – إشبيلية (2) - (0) يونايتد.. سبورتنج (1) - (1) يوفنتوس ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل يوفنتوس – دي ماريا وكييزا وفلاهوفيتش يقودون الهجوم ضد سبورتنج ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) (13-15) (2) الزمالك.. الأبيض بطل الدوري 2 مدافع سموحة يكشف ما حدث بينه وبين الشناوي قبل طرد حارس الأهلي 3 انتهت نهائي كأس السلة - الأهلي (72)-(65) الزمالك.. الكأس أحمر 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: نريد تفسير 8 نقاط من لجنة الانضباط واتحاد الكرة في عقوبة كهربا