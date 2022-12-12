الأهلي ضد صنداونز والهلال.. والزمالك مع الترجي في مواجهات متكررة بدوري أبطال إفريقيا
الإثنين، 12 ديسمبر 2022 - 14:36
كتب : FilGoal
وقع الأهلي والزمالك في مجموعتين ناريتين بمنافسات دوري أبطال إفريقيا 2023.
وجاء الأهلي في المجموعة الثانية رفقة ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، والهلال السوداني، والقطن الكاميروني.
فيما وقع الزمالك في مجموعة عربية خالصة هي الرابعة بجوار الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري والمريخ السوداني
المجموعة الأولى:
- الوداد البيضاوي المغربي
- بترو دي لواندا الأنجولي
- شبيبة القبائل الجزائري
- فيتا كلوب الكونغولي الديمقراطي
المجموعة الثانية:
- الأهلي المصري
- ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي
- الهلال السوداني
- القطن الكاميروني
المجموعة الثالثة:
- الرجاء البيضاوي
- هورويا الغيني
- سيمبا التنزاني
- فايبرز الأوغندي
المجموعة الربعة:
- الترجي التونسي
- الزمالك المصري
- شباب بلوزداد الجزائري
- المريخ السوداني
وتقام مباريات الجولة الأولى يومي 10 و11 فبراير، والجولة الثانية يومي 17 و18 فبراير، والجولة الثالثة يومي 24 و25 فبراير، والجولة الرابعة يومي 6 و7 مارس، والجولة الخامسة يومي 17 و18 مارس، والجولة السادسة يومي 31 مارس و1 أبريل.
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