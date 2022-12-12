مباشر الدوري المصري - سيراميكا كليوباترا (2) (0) حرس الحدود.. هدف رائع ملغي

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 - 14:28

كتب : FilGoal

هدف رجب نبيل - سيراميكا كليوباترا × الإسماعيلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة سيراميكا كليوباترا وحرس الحدود في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

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ق50. هدف رائع ملغي لسيراميكا كليوباترا بعد تمريرة رائعة من ميدو جابر بالكعب ليفنرد إيبوكا ويسجل في المرمى ولكن الحكم احتسب تسلل.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44. ركلة حرة مباشرة ينفذها مصطفى عبد الرؤوف زيكو زلكن ينقذها محمد بسام.

ق38. جووووول الثاني لسيراميكا كليوباترا بتسديدة قوية من عمرو قلاوة من خارج منطقة الجزاء

ق16. جووول أول لسيراميكا كليوباترا عن طريق أحمد ياسر ريان برأسية مستغلا ركلة ركنية حاول المدافع إخراج الكرة من على خط المرمى ولكن تقنية الفيديو أظهرت تخطي الكرة للخط بالكامل.

ق8. العارضة تمنع الهدف الأول لسيراميكا كليوباترا بعد تسديدة قوية من ميدو جابر.

بداية المباراة

المباراة ستبدأ بعد قليل

حرس الحدود سيراميكا كليوباترا الدوري المصري الممتاز
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