انتهت في الدوري المصري - الزمالك (1)-(0) بيراميدز

الأحد، 11 ديسمبر 2022 - 18:30

كتب : FilGoal

بيراميدز - الزمالك - هدف مصطفى شلبي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد بيراميدز المؤجلة من الجولة الثالثة للدوري المصري، التي تقام في استاد القاهرة.

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ق 66 فتوح سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء ومرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

ق 64 سامسون أكينيولا ومحمد عبد الغني بدلا من يوسف حسن وسيد عبد الله

ق 60 زيزو يسدد بعيدا عن المرمى

ق 59 إسلام عيسى يسدد والكرة تمر بجوار القائم

ق 55 عواد يتألق في الإبعاد بعد تسديدة مصطفى فتحي

ق 49 التعادل يضيع برأسية من فخري لاكاي تمر بجوار القائم

ق 46 يوسف أسامة نبيه بدلا من مصطفى شلبي

بداية الشوط الثاني

ق 45: خطأ ينفذه الشيبي على رأس محمد حمدي والكرة تمر جوار المرمى

ق 38: مصطفى فتحي يهدر التعادل

ق 31: التعادل يضيع على بيراميدز بعد عرضية من محمد حمدي اصطدمت بجسد سيد عبد الله ومرت جوار القائم

ق 17: ضغط من بيراميدز ومحاولات

ق 8: اختراق من إسلام عيسى وتسديدة جوار القائم

ق 4: جووووول مصطفى شلبي والهدف الأول

ق 3: تصدي رائع من الشناوي بعد تسديدة إمام عاشور

انطلاق المباراة

الزمالك بيراميدز الدوري المصري
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