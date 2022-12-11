انتهت في الدوري المصري - الزمالك (1)-(0) بيراميدز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد بيراميدز المؤجلة من الجولة الثالثة للدوري المصري، التي تقام في استاد القاهرة.

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ق 87 عواد يتصدى لرأسية ثانية من علي جبر

ق 86 عواد يتألق في إبعاد رأسية علي جبر

ق 85 بطاقة صفراء للاعب سامسون أكينيولا بعد كرة مشتركة مع إسلام عيسى.

ق 83 محمد حمدي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء جهة اليسار ومرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

ق 80 نبيل عماد "دونجا" يشارك للمرة الأولى مع الزمالك، بدلا من عمرو السيسي.. وعبد الله جمعة بدلا من أحمد فتوح

ق 79 عمرو السيسي يسدد بعيدا عن المرمى

ق 77 رمضان صبحي يسدد بالرأس بعد عرضية ولكن محمد عواد يمسك بالكرة

ق 73 عبد الله مجدي وفخر الدين بن يوسف بدلا من محمد الشيبي ومصطفى فتحي

ق 68 وليد الكرتي أرسل تمريرة من جهة اليمين للاعب فاخري لاكاي داخل منطقة الجزاء وسدد الأخير الكرة مباشرة وتصدى لها عواد بسهولة.

ق 66 فتوح سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء ومرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

ق 64 سامسون أكينيولا ومحمد عبد الغني بدلا من يوسف حسن وسيد عبد الله

ق 60 زيزو يسدد بعيدا عن المرمى

ق 59 إسلام عيسى يسدد والكرة تمر بجوار القائم

ق 55 عواد يتألق في الإبعاد بعد تسديدة مصطفى فتحي

ق 49 التعادل يضيع برأسية من فخري لاكاي تمر بجوار القائم

ق 46 يوسف أسامة نبيه بدلا من مصطفى شلبي

بداية الشوط الثاني

ق 45: خطأ ينفذه الشيبي على رأس محمد حمدي والكرة تمر جوار المرمى

ق 38: مصطفى فتحي يهدر التعادل

ق 31: التعادل يضيع على بيراميدز بعد عرضية من محمد حمدي اصطدمت بجسد سيد عبد الله ومرت جوار القائم

ق 17: ضغط من بيراميدز ومحاولات

ق 8: اختراق من إسلام عيسى وتسديدة جوار القائم

ق 4: جووووول مصطفى شلبي والهدف الأول

ق 3: تصدي رائع من الشناوي بعد تسديدة إمام عاشور

انطلاق المباراة