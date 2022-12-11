تشكيل بيراميدز – رمضان ومصطفى فتحي يقودان الهجوم أمام الزمالك

يقود الثنائي رمضان صبحي ومصطفى فتحي هجوم بيراميدز أمام الزمالك.

ويلعب بيراميدز ضد في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة للدوري المصري، التي تقام في استاد القاهرة.

وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:

المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد الشيبي – علي جبر – أحمد سامي – محمد حمدي

الوسط: وليد الكرتي – بلاتي توريه – إسلام عيسى

الهجوم: رمضان صبحي – فخري لاكاي – مصطفى فتحي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

شريف إكرامي - أسامة جلال – محمود عبد العاطي "دونجا" – محمد صادق – عبد الله مجدي – أحمد فتحي – دودو الجباس – فخر الدين بن يوسف

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 11 نقطة، وهو نفس رصيد بيراميدز صاحب المركز الرابع.

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