تشكيل بيراميدز – رمضان ومصطفى فتحي يقودان الهجوم أمام الزمالك
الأحد، 11 ديسمبر 2022 - 18:19
كتب : أحمد الخولي
يقود الثنائي رمضان صبحي ومصطفى فتحي هجوم بيراميدز أمام الزمالك.
رمضان صبحي
النادي : بيراميدز
ويلعب بيراميدز ضد في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة للدوري المصري، التي تقام في استاد القاهرة.
وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:
المرمى: أحمد الشناوي
الدفاع: محمد الشيبي – علي جبر – أحمد سامي – محمد حمدي
الوسط: وليد الكرتي – بلاتي توريه – إسلام عيسى
الهجوم: رمضان صبحي – فخري لاكاي – مصطفى فتحي
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:
شريف إكرامي - أسامة جلال – محمود عبد العاطي "دونجا" – محمد صادق – عبد الله مجدي – أحمد فتحي – دودو الجباس – فخر الدين بن يوسف
ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 11 نقطة، وهو نفس رصيد بيراميدز صاحب المركز الرابع.
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