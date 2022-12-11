تشكيل سموحة - مكرونة والصباحي أساسيان أمام المقاولون
الأحد، 11 ديسمبر 2022 - 16:55
كتب : FilGoal
أعلن طارق العشري المدير الفني لنادي سموحة تشكيل فريقه لمواجهة المقاولون العرب.
ويلعب سموحة ضد المقاولون في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة من مسابقة الدوري.
وجاء تشكيل سموحة كالتالي:
في حراسة المرمى: الهاني سليمان
في الدفاع: خالد عبد الفتاح - أحمد حكم - محمود شبانة - شريف رضا
في الوسط: محمد سعيد "مكرونة" - أحمد مصطفى - الصباحي عماد
الهجوم: صديق أوجولا - حسين فيصل - محمد نادي
ويحتل سموحة المركز الـ13 برصيد 5 نقاط.
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