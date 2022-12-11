تشكيل سموحة - مكرونة والصباحي أساسيان أمام المقاولون

الأحد، 11 ديسمبر 2022 - 16:55

كتب : FilGoal

فريقة سموحة أمام الزمالك

أعلن طارق العشري المدير الفني لنادي سموحة تشكيل فريقه لمواجهة المقاولون العرب.

ويلعب سموحة ضد المقاولون في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة من مسابقة الدوري.

وجاء تشكيل سموحة كالتالي:

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في حراسة المرمى: الهاني سليمان

في الدفاع: خالد عبد الفتاح - أحمد حكم - محمود شبانة - شريف رضا

في الوسط: محمد سعيد "مكرونة" - أحمد مصطفى - الصباحي عماد

الهجوم: صديق أوجولا - حسين فيصل - محمد نادي

ويحتل سموحة المركز الـ13 برصيد 5 نقاط.

سموحة المقاولون الدوري المصري
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