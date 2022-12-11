انتهت في الدوري المصري - غزل المحلة (2) (1) الداخلية.. فوز ثمين

الأحد، 11 ديسمبر 2022 - 14:34

كتب : FilGoal

غزل المحلة × الأهلي

يحل الداخلية ضيفًا على غزل المحلة في استاد المحلة بالجولة الرابعة للدوري المصري.

ويقدّم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هـــــنــــــا

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نهاية المباراة

ق.+91 بطاقة صفراء على آلان تشامبادي بعد مخالفة في حق فوافي

ق.88 كريستوفر جون يهدر كرة التعادل بتسديدة يمينية جاورت القائم

ق.83 جووول معاذ الحناوي يسجل الثاني لغزل المحلة من ركلة جزاء

ق.81 تقنية الفيديو تتدخل واحتساب ركلة جزاء للمحلة بعد لمسة يد

ق.78 فرصة خطيرة بعد ركلة حرة من جابرييل أوروك ومطالبات بركلة جزاء

ق.71 تسديدة من كريستوفر جون والحضري يتصدى على مرتين

ق.60 تسديدة حميد ماو تمر بجوار القائم

ق.59 خالد الإخميمي يعوض عبد الرحمن عاطف في صفوف المحلة

ق.55 أحمد رشيد يتلاعب بمدافعي غزل المحلة ويسدد لكن العش يتدخل في اللحظة الأخيرة

ق.46 دخول كريستوفر جون في صفوف الداخلية مع بداية الشوط الثاني بدلا من وليد مصطفى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.33 انطلاقة مذهلة من جابرييل وعرضية يقابلها أحمد الشيخ بتسديدة صاروخية لكن رضا السيد يتألق

ق.27 جووول سمير فكري يدرك التعادل بعد اصطدام تسديدته بالمدافع

ق.23 جووول أحمد الشيخ يتقدم لـ غزل المحلة من ركلة جزاء

ق.22 ركلة جزاء لـ غزل المحلة بعد لمسة يد على مؤمن عاطف

ق.20 سيرج إيريك يهدر كرة خطيرة من داخل منطقة الجزاء

ق.11 إصابة عبده يحيى في الرأس

ق.9 أول فرصة حقيقية في المباراة يهدرها أحمد النادري بعد تمريرة عبده يحيى الرائعة لكن حارس المرمى يتألق

بداية المباراة

المباراة تنطلق في الساعة 2:45 ظهرًا.

الدوري المصري غزل المحلة الداخلية
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