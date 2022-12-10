انتهت كأس العالم - إنجلترا (1)-(2) فرنسا.. الديوك في المربع الذهبي
السبت، 10 ديسمبر 2022 - 20:48
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنجلترا ضد فرنسا في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022 التي تقام في استاد البيت.
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الديوك في المربع الذهبي
ق 84: أوووووووووووه هاري كين يهدر بغرابة
ق 82: ركلة جزاااااء لـ ماونت بعد تدخل قوي من ثيو هيرنانديز
ق 80: نزول ستيرلينج وماونت بدلا من هيندرسون وساكا
ق 78: جوووووول جيرو والثاني بضربة رأسية قوية بعد عرضية من جريزمان
ق 77: بيكفورد يتألق أمام جيرو ويمنع الثاني
ق 72: عرضية خطيرة من لوك شاو ويبعدها ثيو هيرنانديز إلى ركنية
ق 70: رأسية خطيرة من ماجواير بعد عرضية هيندرسون والكرة تمر جوار القائم
ق 62: ضغط قوي من إنجلترا
ق 57: الثاني يضيع من ديمبيلي بعد انطلاقة وعرضية خطيرة من مبابي لكنه استلم الكرة بشكل خاطئ
ق 55: تسديدة قوية من رابيو ويتصدى لها بيكفورد
ق 54: جووووووووووول التعادل من هاري كين
ق 52: ساكا يحصل على ركلة جزاء بعد عرقلة تشواميني
ق 51: اختراق من ساكا وعرضية يبعدها الدفاع وترتد إلى ووكر الذي سدد كرة قوية ردها أوباميكانو
ق 47: التعادل يضيع برأسية من ماجواير بعد ركنية
ق 46: تسديدة قوية من بيلينجهام ويبعدها لوريس إلى ركنية
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم فرنسا بهدف دون رد
ق 43: إنذار لجريزمان بعد تدخل مع ووكر
ق 29: تسديدة قوية من هاري كين ولوريس يتصدى لها
ق 25: مطالبات بركلة جزاء لهاري كين ضد أوباميكانو
ق 23: فرصة خطيرة من إنجلترا تضيع من هاري كين
ق 16: جوووووول تشواميني والأول بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء
ق 15: ضغط قوي من وفرص خطيرة من فرنسا
ق 11: رأسية من جيرو بعد عرضية ديمبيلي يمسك بها بيكفورد
ق 10: ضغط أزرق
ق 5: ضغط أبيض
انطلاق المباراة