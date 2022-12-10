انتهت كأس العالم - إنجلترا (1)-(2) فرنسا.. الديوك في المربع الذهبي

السبت، 10 ديسمبر 2022 - 20:48

كتب : FilGoal

هاري كين يسجل ركلة جزاء أمام فرنسا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنجلترا ضد فرنسا في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022 التي تقام في استاد البيت.

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الديوك في المربع الذهبي

ق 84: أوووووووووووه هاري كين يهدر بغرابة

ق 82: ركلة جزاااااء لـ ماونت بعد تدخل قوي من ثيو هيرنانديز

ق 80: نزول ستيرلينج وماونت بدلا من هيندرسون وساكا

ق 78: جوووووول جيرو والثاني بضربة رأسية قوية بعد عرضية من جريزمان

ق 77: بيكفورد يتألق أمام جيرو ويمنع الثاني

ق 72: عرضية خطيرة من لوك شاو ويبعدها ثيو هيرنانديز إلى ركنية

ق 70: رأسية خطيرة من ماجواير بعد عرضية هيندرسون والكرة تمر جوار القائم

ق 62: ضغط قوي من إنجلترا

ق 57: الثاني يضيع من ديمبيلي بعد انطلاقة وعرضية خطيرة من مبابي لكنه استلم الكرة بشكل خاطئ

ق 55: تسديدة قوية من رابيو ويتصدى لها بيكفورد

ق 54: جووووووووووول التعادل من هاري كين

ق 52: ساكا يحصل على ركلة جزاء بعد عرقلة تشواميني

ق 51: اختراق من ساكا وعرضية يبعدها الدفاع وترتد إلى ووكر الذي سدد كرة قوية ردها أوباميكانو

ق 47: التعادل يضيع برأسية من ماجواير بعد ركنية

ق 46: تسديدة قوية من بيلينجهام ويبعدها لوريس إلى ركنية

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم فرنسا بهدف دون رد

ق 43: إنذار لجريزمان بعد تدخل مع ووكر

ق 29: تسديدة قوية من هاري كين ولوريس يتصدى لها

ق 25: مطالبات بركلة جزاء لهاري كين ضد أوباميكانو

ق 23: فرصة خطيرة من إنجلترا تضيع من هاري كين

ق 16: جوووووول تشواميني والأول بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء

ق 15: ضغط قوي من وفرص خطيرة من فرنسا

ق 11: رأسية من جيرو بعد عرضية ديمبيلي يمسك بها بيكفورد

ق 10: ضغط أزرق

ق 5: ضغط أبيض

انطلاق المباراة

إنجلترا فرنسا كأس العالم
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