انتهت كأس العالم – المغرب (1) (0) البرتغال.. تاااااااريخ

السبت، 10 ديسمبر 2022 - 16:22

كتب : FilGoal

هدف يوسف النصيري في شباك البرتغال

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي المغرب ضد البرتغال في ربع نهائي كأس العالم 2022 والتي تقام في ملعب الثمامة.

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نهااااااااااااااااية اللقاء.. المغرب إلى نصف نهائي كأس العالم 2022

ق 90+2: طرد وليد شديرة لاعب المغرب

ق 68: مشاركة لياو وفيتينا بدلا من راموس واوتافيو

ق 65: مشاركة بدر بانون ووليد شديرة بدلا من سليم أملاح ويوسف النصيري

ق 64: تسديدة صاروخية من برونو من على حدود المنطقة تمر أعلى العارضة بقليل

ق 57: رأسية من جونكالو راموس تمر بسلام

ق 51: مشاركة رونالدو وكانسيلو بدلا من روبن نيفيز وجيريرو

ق 50: حكيم زياش يسدد ركلة حرة مباشرة يتصدى لها الحارس وترتد منه وتصطدم بجواد الياميق لكن الكرة تمر بجوار القائم.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+1: مرتدة سريعة مغربية تصل إلى يحيى عطية الله الذي سدد كرة برعونة مرت بجوار القائم؟

ق 45: عرضية من دالوت وتسديدة ساقطة من برونو ترتطم بالعارضة للمغرب

ق 41: جوووووووووووووووووووول النصيري عرضية من يحيى عطية الله ورأسية من النصيري في الشباك.

ق 36: فرصة من بوفال وتسديدة جاءت سهلة في يد الحارس

ق 35: عرضية من يحيى عطية الله وتسديدة مباشرة من أملاح بعيدة عن المرمى.

ق 30 : تسديدة من جواو فيليكس ترتطم بالدفاع وتخرج لركنية

ق 25: رأسية جديدة من النصيري لكن بعيدة عن المرمى.

ق 17: تسديدة من زياش تمر بعيدة عن القائم الأيسر لحارس البرتغال

ق 7: رأسية من النصيري أعلى من العارضة.

ق 5: رأسية من جواو فيليكس وبونو يتألق ويبعدها لركنية.

بداية المباراة

المغرب البرتغال كأس العالم
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