انتهت كأس العالم – المغرب (1) (0) البرتغال.. تاااااااريخ
السبت، 10 ديسمبر 2022 - 16:22
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي المغرب ضد البرتغال في ربع نهائي كأس العالم 2022 والتي تقام في ملعب الثمامة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا
--
نهااااااااااااااااية اللقاء.. المغرب إلى نصف نهائي كأس العالم 2022
ق 90+2: طرد وليد شديرة لاعب المغرب
ق 68: مشاركة لياو وفيتينا بدلا من راموس واوتافيو
ق 65: مشاركة بدر بانون ووليد شديرة بدلا من سليم أملاح ويوسف النصيري
ق 64: تسديدة صاروخية من برونو من على حدود المنطقة تمر أعلى العارضة بقليل
ق 57: رأسية من جونكالو راموس تمر بسلام
ق 51: مشاركة رونالدو وكانسيلو بدلا من روبن نيفيز وجيريرو
ق 50: حكيم زياش يسدد ركلة حرة مباشرة يتصدى لها الحارس وترتد منه وتصطدم بجواد الياميق لكن الكرة تمر بجوار القائم.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+1: مرتدة سريعة مغربية تصل إلى يحيى عطية الله الذي سدد كرة برعونة مرت بجوار القائم؟
ق 45: عرضية من دالوت وتسديدة ساقطة من برونو ترتطم بالعارضة للمغرب
ق 41: جوووووووووووووووووووول النصيري عرضية من يحيى عطية الله ورأسية من النصيري في الشباك.
ق 36: فرصة من بوفال وتسديدة جاءت سهلة في يد الحارس
ق 35: عرضية من يحيى عطية الله وتسديدة مباشرة من أملاح بعيدة عن المرمى.
ق 30 : تسديدة من جواو فيليكس ترتطم بالدفاع وتخرج لركنية
ق 25: رأسية جديدة من النصيري لكن بعيدة عن المرمى.
ق 17: تسديدة من زياش تمر بعيدة عن القائم الأيسر لحارس البرتغال
ق 7: رأسية من النصيري أعلى من العارضة.
ق 5: رأسية من جواو فيليكس وبونو يتألق ويبعدها لركنية.
بداية المباراة