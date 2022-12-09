انتهت في كأس العالم - هولندا (2) - (2) الأرجنتين.. الألبيسيليستي إلى المربع

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة هولندا ضد الأرجنتين في ربع نهائي كأس العالم 2022.

ويتأهل الفائز لملاقاة كرواتيا التي أقصت البرازيل بركلات الترجيح.

وتقام مباراة نصف النهائي في الثالث عشر من ديسمبر الجاري على استاد لوسيل.

وتصدر الهولنديون المجموعة الأولى بالفوز على السنغال وقطر والتعادل مع الإكوادور، ثم اجتازوا الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 3-1 في دور الـ 16.

على الناحية الأخرى وصل منتخب الأرجنتين إلى هذه المرحلة بعد الخسارة أمام السعودية في المجموعات، بانتصارين على المكسيك وبولندا (2-0) ليتصدر المجموعة الثالثة ويلاقي أستراليا في دور الـ 16، حيث فاز عليها 2-1.

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نهاية الشوط الإضافي الثاني، إلى ركلات الترجيح

ق 120 تسديدة من إنزو من خارج منطقة الجزاء ترتطم بالقائم الأيمن

ق 115 إنزو فيرنانديز يسدد ولكن الكرة تصطدم وتعلو العارضة.. ركنية

ق 114 لاوتارو يتلقى تمريرة خطيرة ويسدد ولكن الكرة تصطدم بفان دايك قبل أن تسكن الشباك

ق 113 نوا لانج بدلا من كودي جاكبو

ق 112 صفراء على بيتزيلا

ق 112 أنخيل دي ماريا بدلا من ليساندرو مارتينيز

ق 106 جونزالو مونتيل بدلا من ناهويل مولينا

إلى الوقت الإضافي

ق 90+12 إنذار لنيكولاس أوتامندي

ق 90+11 جووووووووووول فاوت فيجورست يتلقى التمريرة من ركلة حرة في الدقيقة الأخيرة ويتفوق على المدافع ويسدد في الشباك

ق 90+10 بطاقة صفراء لليونيل ميسي

ق90 الحكم يحتسب 10 دقائق بدل ضائع

ق 89 إنذار لبيرجيس وباريديس

ق 88 شجار ينفجر في الملعب بعد أن سدد باريديس الكرة باتجاه مقاعد بدلا هولندا.. فان دايك يدفع باريديس أرضا والحكم يستعمل بطاقاته الصفراء

ق 83 جوووووووووول فاوت فيجورست يشعل اللقاء برأسية فشل مارتينيز في التصدي لها بعد عرضية من ستيفن بيرجيس

ق 82 لاوتارو مارتينيز بدلا من جوليان ألفاريز

ق 79 فاوت فيجورست بدلا من ممفيس ديباي

ق 78 جيرمان بيتزيلا ونيكولاس تاليافيكو بدلا من كريستيان روميرو وماركوس أكونيا

ق 73 جووووووول ليونيل ميسي يعادل جابرييل باتيسيتوتا من علامة الجزاء.. 10 أهداف في كأس العالم، والعاشر على يسار نوبيرت

ق 71 دومفريس يسقط أكونيا داخل المنطقة.. ركلة جزاء للأرجنتين!

ق 67 لياندرو باريديس بدلا من رودريجو دي بول

ق 64 خروج دالي بليند ونزول لوك دي يونج.. دفعة هجومية من فان خال

ق 63 ليونيل ميسي يسدد ركلة حرة ولكن بالكاد تمر فوق العارضة

ق 46 نزول ستيفن برجيس وتيون كوبمينرز بدلا من ستيفن بيرخفاين ومارتن دي رون

نهاية الشوط الأول

ق 45+2 إنذار للمهاجم فاوت فيجورست على مقاعد بدلاء هولندا

ق 45 إنذار من نصيب كريستيان روميرو

ق 43 إنذار جورين تيمبر من هولندا وماركوس أكونيا من الأرجنتين.. الأخير سيغيب عن المباراة المقبلة إذا تأهل الألبيسيليستي للإيقاف

ق 40 ميسي يحاول الاستدارة بجسده و التسديد لكن الكرة تخرج سهلة بين يدي نوبيرت

ق 35 جوووووووووووووووول الأول للأرجنتين.. ناهويل مولينا يسجل الهدف الأول.. بينية من ليو ميسي تصل إلى مولينا المخترق من اليمين ليسكنها الشباك

ق 33 رودريجو دي بول يسدد على قوس المنطقة ولكن الكرة ضعيفة للغاية بين يدي أندريس نوبيرت

ق 30 إنذار للمدرب المساعد والتر صامويل نجم الأرجنتين السابق

ق 24 بيرخفاين يسدد من موقع خطير ولكن سيئة بجوار القائم

ق 5 الرصاصة الأولى من دي بول بتسديدة من خارج المنطقة ولكن تصطدم بأحد الزملاء

بداية المباراة