انتهت كأس العالم - البرازيل (2) (1) - (4) (1) كرواتيا.. ليفاكوفيتش يطير بالكروات لنصف النهائي

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة البرازيل أمام كرواتيا في ربع نهائي كأس العالم 2022 المقام في قطر حتى 18 ديسمبر.

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كرواتيا تفوز 4-2

نهاية المباراة، إلى ركلات الترجيح

ق116: جووووووووول التعادل من بيتكوفيتش بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء بعد عرضية من أورسيتش

بداية الوقت الإضافي الثاني

نهاية الوقت الإضافي الأول

ق106: جووووووووووووووول أول عن طريق نيمار

ق103: أول الفرص الخطيرة للمنتخب الكرواتي بعد مراوغة رائعة من بيتكوفيتش وتمريرة إلى بروزوفيتش الذي سدد من على حدود منطقة الجزاء فوق العارضة.

بداية الشوط الإضافي الأول

نهاية الوقت الأصلي

ق85: هجوم البرازيل تواصل ليتلقى ميليتاو تمريرة من أنتوني على حدود منطقة الجزاء يسددها بقوة ولكنها جاءت بجوار القائم.

ق84: دخول بيدرو في مكان ريتشارلسون

ق79: ثلاث دقائق بعد ذلك وسدد باكيتا من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها ليفاكوفيتش بثبات

ق76: ليفاكوفيتش يتألق من أمام نيمار

ق72: خروج أندري كراماريتش وماريو باشاليتش ودخول نيكولا فلازيتش وبرونو بيتكوفيتش

ق63: دحول رودريجو وخروج فينيسيوس

ق55: دخول أنتوني وخروج رافينيا

ق48: فينيسيوس يمرر إلى ريتشارلسون الذي سدد واصطدمت بالدفاع قبل أن تصل إلى فينيسيوس الذي سدد من داخل الست ياردات وليفاكوفيتش يتصدى مجددا

ق47: عرضية من باكيتا وجفارديول يحول الكرة بالخطأ ضد مرمى فريقه وليفاكوفيتش يتألق

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق42: ليفاكوفيتش يتصدى مجددا من أمام نيمار بتسديدة من ضربة حرة من خارج منطقة الجزاء

ق28: إيفان بيريسيتش يسدد من على حدود منطقة الجزاء فوق العارضة

ق23: كاسيميرو يسدد من خارج منطقة الجزاء تصطدم بالدفاع وتخرج ركنية

ق21: نيمار يسدد من داخل منطقة الجزاء وليفاكوفيتش يتصدى

ق13: عرضية من يورانوفيتش تمر من أمام كراماريتش وبيريسيتش وتضيع فرصة خطيرة

ق5: تسديدة أولى من فينيسيوس جونيور من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها ليفاكوفيتش

بداية المباراة

وصعد منتخب البرازيل لربع النهائي بعد فوزه على كوريا الجنوبية بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.