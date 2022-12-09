انتهت كأس العالم - البرازيل (2) (1) - (4) (1) كرواتيا.. ليفاكوفيتش يطير بالكروات لنصف النهائي
الجمعة، 09 ديسمبر 2022 - 16:36
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة البرازيل أمام كرواتيا في ربع نهائي كأس العالم 2022 المقام في قطر حتى 18 ديسمبر.
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كرواتيا تفوز 4-2
نهاية المباراة، إلى ركلات الترجيح
ق116: جووووووووول التعادل من بيتكوفيتش بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء بعد عرضية من أورسيتش
بداية الوقت الإضافي الثاني
نهاية الوقت الإضافي الأول
ق106: جووووووووووووووول أول عن طريق نيمار
ق103: أول الفرص الخطيرة للمنتخب الكرواتي بعد مراوغة رائعة من بيتكوفيتش وتمريرة إلى بروزوفيتش الذي سدد من على حدود منطقة الجزاء فوق العارضة.
بداية الشوط الإضافي الأول
نهاية الوقت الأصلي
ق85: هجوم البرازيل تواصل ليتلقى ميليتاو تمريرة من أنتوني على حدود منطقة الجزاء يسددها بقوة ولكنها جاءت بجوار القائم.
ق84: دخول بيدرو في مكان ريتشارلسون
ق79: ثلاث دقائق بعد ذلك وسدد باكيتا من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها ليفاكوفيتش بثبات
ق76: ليفاكوفيتش يتألق من أمام نيمار
ق72: خروج أندري كراماريتش وماريو باشاليتش ودخول نيكولا فلازيتش وبرونو بيتكوفيتش
ق63: دحول رودريجو وخروج فينيسيوس
ق55: دخول أنتوني وخروج رافينيا
ق48: فينيسيوس يمرر إلى ريتشارلسون الذي سدد واصطدمت بالدفاع قبل أن تصل إلى فينيسيوس الذي سدد من داخل الست ياردات وليفاكوفيتش يتصدى مجددا
ق47: عرضية من باكيتا وجفارديول يحول الكرة بالخطأ ضد مرمى فريقه وليفاكوفيتش يتألق
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق42: ليفاكوفيتش يتصدى مجددا من أمام نيمار بتسديدة من ضربة حرة من خارج منطقة الجزاء
ق28: إيفان بيريسيتش يسدد من على حدود منطقة الجزاء فوق العارضة
ق23: كاسيميرو يسدد من خارج منطقة الجزاء تصطدم بالدفاع وتخرج ركنية
ق21: نيمار يسدد من داخل منطقة الجزاء وليفاكوفيتش يتصدى
ق13: عرضية من يورانوفيتش تمر من أمام كراماريتش وبيريسيتش وتضيع فرصة خطيرة
ق5: تسديدة أولى من فينيسيوس جونيور من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها ليفاكوفيتش
بداية المباراة
وصعد منتخب البرازيل لربع النهائي بعد فوزه على كوريا الجنوبية بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.