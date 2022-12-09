انتهت كأس العالم - البرازيل (2) (1) - (4) (1) كرواتيا.. ليفاكوفيتش يطير بالكروات لنصف النهائي

الجمعة، 09 ديسمبر 2022 - 16:36

كتب : FilGoal

ليفاكوفيتش يتصدى من أمام رودريجو - كرواتيا أمام البرازيل

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة البرازيل أمام كرواتيا في ربع نهائي كأس العالم 2022 المقام في قطر حتى 18 ديسمبر.

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كرواتيا تفوز 4-2

نهاية المباراة، إلى ركلات الترجيح

ق116: جووووووووول التعادل من بيتكوفيتش بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء بعد عرضية من أورسيتش

بداية الوقت الإضافي الثاني

نهاية الوقت الإضافي الأول

ق106: جووووووووووووووول أول عن طريق نيمار

ق103: أول الفرص الخطيرة للمنتخب الكرواتي بعد مراوغة رائعة من بيتكوفيتش وتمريرة إلى بروزوفيتش الذي سدد من على حدود منطقة الجزاء فوق العارضة.

بداية الشوط الإضافي الأول

نهاية الوقت الأصلي

ق85: هجوم البرازيل تواصل ليتلقى ميليتاو تمريرة من أنتوني على حدود منطقة الجزاء يسددها بقوة ولكنها جاءت بجوار القائم.

ق84: دخول بيدرو في مكان ريتشارلسون

ق79: ثلاث دقائق بعد ذلك وسدد باكيتا من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها ليفاكوفيتش بثبات

ق76: ليفاكوفيتش يتألق من أمام نيمار

ق72: خروج أندري كراماريتش وماريو باشاليتش ودخول نيكولا فلازيتش وبرونو بيتكوفيتش

ق63: دحول رودريجو وخروج فينيسيوس

ق55: دخول أنتوني وخروج رافينيا

ق48: فينيسيوس يمرر إلى ريتشارلسون الذي سدد واصطدمت بالدفاع قبل أن تصل إلى فينيسيوس الذي سدد من داخل الست ياردات وليفاكوفيتش يتصدى مجددا

ق47: عرضية من باكيتا وجفارديول يحول الكرة بالخطأ ضد مرمى فريقه وليفاكوفيتش يتألق

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق42: ليفاكوفيتش يتصدى مجددا من أمام نيمار بتسديدة من ضربة حرة من خارج منطقة الجزاء

ق28: إيفان بيريسيتش يسدد من على حدود منطقة الجزاء فوق العارضة

ق23: كاسيميرو يسدد من خارج منطقة الجزاء تصطدم بالدفاع وتخرج ركنية

ق21: نيمار يسدد من داخل منطقة الجزاء وليفاكوفيتش يتصدى

ق13: عرضية من يورانوفيتش تمر من أمام كراماريتش وبيريسيتش وتضيع فرصة خطيرة

ق5: تسديدة أولى من فينيسيوس جونيور من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها ليفاكوفيتش

بداية المباراة

وصعد منتخب البرازيل لربع النهائي بعد فوزه على كوريا الجنوبية بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

بينما تخطى المنتخب الكرواتي نظيره الياباني بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1.

البرازيل كرواتيا كأس العالم قطر 2022
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