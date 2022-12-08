الثورة مستمرة.. ألبيرت لوكي مديرا رياضيا جديدا للاتحاد الإسباني

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم رحيل خوسيه فرانسيسكو مولينا عن منصبه كمدير للاتحاد.

وذكر الاتحاد الإسباني أن ألبيرت لوكي سيعوضه في المنصب بدايةً من يناير المقبل.

وتولى مولينا منصر المدير الرياضي للاتحاد الإسباني منذ يوليو 2018 بعد الإخفاق في مونديال روسيا.

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان رحيل لويس إنريكي مارتينيز عن منصبه كمدير فني مع نهاية عقده، وتعويضه بـ لويس دي لا فوينتي.

🔴 OFICIAL | Albert Luque, nuevo director de la @SEFutbol ▪️ José Francisco Molina abandonará la dirección deportiva de la @RFEF en enero de 2023 🔗 https://t.co/CGBwkiXIUL pic.twitter.com/hznrxf74HA — RFEF (@rfef) December 8, 2022

وعمل لوكي في مناصب مختلفة بالاتحاد الإسباني لمعاونة لويس روبياليس رئيس الاتحاد، قبل أن يترقى لمنصب مدير الاتحاد.

لوكي (44 عامًا) يمتلك 17 مباراة دولية مع منتخب إسبانيا، سجل خلالها هدفين.

كما تواجد في قائمة إسبانيا لأولمبياد 2000، وكأس العالم 2002، ويورو 2004.

ولعب لوكي خلال مسيرته لـ مايوركا، ومالاجا، وديبورتيفو لاكورونيا، ونيوكاسل يونايتد، وأياكس أمستردام.

وفاز لوكي بكأس السوبر الإسباني 1998 تحت هيكتور كوبر، وبنفس اللقب مع ديبورتيفو.