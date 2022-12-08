مباشر الدوري المصري – سيراميكا (0) - (0) الإسماعيلي.. فرصة أولى خطيرة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي التي تقام في استاد القاهرة في الجولة السادسة من الدوري.

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ق22: جون إيبوكا يهدد مرمى الإسماعيلي من جديد من على منطقة الجزاء لكن كرته تمر بمحاذاة القائم الأيمن.

ق17: فرصة لـ سيراميكا عن طريق جون إيبوكا بعد مراوغة لـ مدافعي الإسماعيلي، ينجح في تسديدها لكن يتصدى لها محمد كوكو حارس الإسماعيلي.

ق15: فرصة لـ سيراميكا عن طريق أحمد ياسر الريان من جهة اليسار لكن يشتتها دفاع الإسماعيلي بنجاح.

انطلاق المباراة.