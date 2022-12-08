انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1) - (1) الإسماعيلي.. تعادل يحكم اللقاء

الخميس، 08 ديسمبر 2022 - 18:45

كتب : FilGoal

عبد الرحمن مجدي - الإسماعيلي - سيراميكا كليوباترا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي التي تقام في استاد القاهرة في الجولة السادسة من الدوري.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق69: جوووول باهر المحمدي يسجل التعادل بتسديدة رائعة للغاية.. استلم واستدار بجسده ليسدد من لمسة واحدة بالقدم اليسرى

ق58: بطاقة صفراء من نصيب أحمد رمضان لاعب سيراميكا

ق49: عمر الوحش يرسل بينية إلى محمد الشامي ولكن تطول من الأخير

نهاية الشوط الأول بتقدم سيراميكا بهدف دون رد.

ق42: جوووول رجب نبيل يسجل الهدف الأول لسيراميكا من ركلة جزاء.

ق40: ركلة جزاء لصالح سيراميكا بداعي لمسة يد على عصام صبحي مدافع الإسماعيلي.

ق22: جون إيبوكا يهدد مرمى الإسماعيلي من جديد من على منطقة الجزاء لكن كرته تمر بمحاذاة القائم الأيمن.

ق17: فرصة لـ سيراميكا عن طريق جون إيبوكا بعد مراوغة لـ مدافعي الإسماعيلي، ينجح في تسديدها لكن يتصدى لها محمد كوكو حارس الإسماعيلي.

ق15: فرصة لـ سيراميكا عن طريق أحمد ياسر الريان من جهة اليسار لكن يشتتها دفاع الإسماعيلي بنجاح.

انطلاق المباراة.

الإسماعيلي سيراميكا كليوباترا الدوري المصري
نرشح لكم
جاريدو: لعبنا جيدا ضد سيراميكا.. نسير على الطريق الصحيح استمرار سلسلة اللا فوز.. الإسماعيلي يتعادل مع سيراميكا بهدف رائع.. باهر المحمدي رجل مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا مران الزمالك - تأهيل عمر جابر وانتظام الجزيري.. وتعديل موعد التدريبات بسبب كأس العالم غنام محمد رجل مباراة فيوتشر والاتحاد السكندري الضحية المفضلة لـ ماهر والوادي.. فيوتشر يتجاوز الاتحاد ويحقق ثاني أفضل سلسلة في الدوري تشكيل الدوري – ثنائي هجومي لـ سيراميكا.. وباسم مرسي يقود الإسماعيلي الثاني من زهرة الجنوب.. محمد حمدي زكي رجل مباراة أسوان وسموحة
أخر الأخبار
"قصة مجنونة في كأس العالم".. كرم مشجع عربي ينقذ نظيره الأرجنتيني 3 دقيقة | قطر 2022
أكبر هزيمة مع دياز.. الهلال يخسر وديا أمام نيوكاسل 29 دقيقة | الوطن العربي
إبراهيموفيتش: أتمنى فوز الأرجنتين بكأس العالم من أجل ميسي 33 دقيقة | قطر 2022
كرة يد - 12 هدفا مصريا في الجولة التاسعة من دوري أبطال أوروبا 37 دقيقة | كرة يد
نوستالجيا كأس العالم – البرازيل تفك شفرة كرواتيا بيسارية كاكا المذهلة 42 دقيقة | قطر 2022
من يفوز بلقب كأس العالم 2022 من وجهة نظر الأهداف المتوقعة ساعة | قطر 2022
جاريدو: لعبنا جيدا ضد سيراميكا.. نسير على الطريق الصحيح ساعة | الكرة المصرية
استمرار سلسلة اللا فوز.. الإسماعيلي يتعادل مع سيراميكا ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم - مواعيد مباريات ثمن النهائي.. القنوات الناقلة 2 مرتضى منصور يعلن رحيل زكريا الوردي عن الزمالك 3 انتهت كرة يد - الأهلي (19)-(20) الزمالك.. الأبيض يحسم المواجهة 4 ماركا: تمت.. رونالدو ينضم إلى النصر السعودي في يناير بعقد أسطوري