الخليفي: لمَ لا نحاول ضم راشفورد في الصيف؟ تحدثنا من قبل سويا

الخميس، 08 ديسمبر 2022 - 18:40

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد - باريس سان جيرمان

لم يستبعد ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان إمكانية ضم ناديه لماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد في الصيف المقبل.

وينتهي تعاقد راشفورد مع يونايتد الصيف المقبل ولكن يملك النادي إمكانية لمد العقد لموسم آخر.

وتحدث الخليفي لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية قائلا: "ربما نضم راشفورد في الصيف؟ لما لا؟".

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وواصل "لكن الآن إن كان لاعبا حرا فيمكننا التحدث له مباشرة، لكننا لن نتحدث له الآن".

وتابع "لندعه يركز الآن على كأس العالم وبعد ذلك آمل أن نتحدث معه في شهر يناير المقبل".

وأردف الخليفي "أن نضم راشفورد مجانا فأي ناد سيركض خلفه بالتأكيد لا يوجد سر في ذلك".

وأتم مالك سان جيرمان حديثه "تحدثنا سويا من قبل عن اهتمامنا لكن اللحظة لم تكن مناسبة لكلا الجانبين".

اللاعب صاحب الـ25 عاما من ناشئي مانشستر يونايتد وتم تصعيده للفريق الأول في عام 2016.

وشارك راشفورد مع يونايتد في 322 مباراة سجل خلالهم 101 هدفا صنع 61 آخرين.

وتوج راشفورد مع يونايتد بلقب لكل من كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية والدرع الخيرية والدوري الأوروبي.

راشفورد سان جيرمان ناصر الخليفي
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