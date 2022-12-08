تشكيل الدوري – ثنائي هجومي لـ سيراميكا.. وباسم مرسي يقود الإسماعيلي

الخميس، 08 ديسمبر 2022 - 18:28

كتب : FilGoal

باسم مرسي - الإسماعيلي

أعلن خوان جاريدو وأحمد سامي مدربي الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا تشكيلي فريقيهما لمباراة اليوم بينهما.

ويستضيف سيراميكا منافسه الإسماعيلي في استاد القاهرة في الجولة السادسة من الدوري.

وجاء تشكيل سيراميكا كالتالي:

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في حراسة المرمى: محمد بسام

في الدفاع: محمد عادل- رجب نبيل- أحمد رمضان- محمد شكري

في الوسط: عمرو قلاوة- محمد توني- محمد متولي "كناريا"- أحمد القرموطي

في الهجوم: أحمد ياسر ريان- جون إيبوكا

أما تشكيل الإسماعيلي فجاء كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد كوكو

في الدفاع: عصام صبحي- محمد هاشم- باهر المحمدي- محمد الدسوقي

في الوسط: عماد حمدي- عمر الوحش- عبد الرحمن مجدي- صالح جمعة- محمد الشامي

في الهجوم: باسم مرسي

ويحتل سيراميكا المركز الـ15 بثلاث نقاط بعدما خاض أربع مباريات.

فيما يأتي الإسماعيلي أخيرا في الترتيب بنقطة وحيدة بعدما خاض عدد المباريات ذاته.

الإسماعيلي سيراميكا كليوباترا الدوري المصري
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