انتهت في الدوري المصري - فيوتشر (1) (0) الاتحاد السكندري.. فوز صعب

يحل الاتحاد السكندري ضيفًا على فيوتشر في الجولة السادسة للدوري المصري في ملعب الأهلي وي السلام.

ويقدّم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراة من هــــنـــــا

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نهاية المباراة

ق.+98 المهدي سليمان كاد أن يصنع لكن تسديدة الاتحاد تمر جانبية

ق.+96 فيوتشر يهدر هدفا مؤكدا والمرمى خالٍ بعد تقدم المهدي سليمان

ق.+94 بطاقة حمراء لـ ساليفو مورو بعد تدخل قوي على محمد رضا "بوبو"

ق.82 بطاقة صفراء ثانية لـ سعد سمير قائد فيوتشر وطرده من المباراة بعد عرقلة أوستن أموتو

ق.51 دخول محمد رضا بوبو وخروج عبد الكريم الوادي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.40 ماذا أهدرت يا حاجي باري!! اللاعب المحترف يسدد في السماء

ق.25 جووول عبد الكبير الوادي يسجل الهدف الأول لـ فيوتشر بتمريرة الحاجي باري

ق.11 مصطفى البدري يسدد كرة يسارية تعلو العارضة

ق.8 رأسية من مابولولو يمسكها جنش بسهولة

بداية المباراة

المباراة تنطلق في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.