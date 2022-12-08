انتهت في الدوري المصري - فيوتشر (1) (0) الاتحاد السكندري.. فوز صعب

الخميس، 08 ديسمبر 2022 - 16:43

كتب : FilGoal

مهند لاشين يحتفل بهدف فوز فيوتشر على أسوان

يحل الاتحاد السكندري ضيفًا على فيوتشر في الجولة السادسة للدوري المصري في ملعب الأهلي وي السلام.

ويقدّم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراة من هــــنـــــا

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نهاية المباراة

ق.+98 المهدي سليمان كاد أن يصنع لكن تسديدة الاتحاد تمر جانبية

ق.+96 فيوتشر يهدر هدفا مؤكدا والمرمى خالٍ بعد تقدم المهدي سليمان

ق.+94 بطاقة حمراء لـ ساليفو مورو بعد تدخل قوي على محمد رضا "بوبو"

ق.82 بطاقة صفراء ثانية لـ سعد سمير قائد فيوتشر وطرده من المباراة بعد عرقلة أوستن أموتو

ق.51 دخول محمد رضا بوبو وخروج عبد الكريم الوادي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.40 ماذا أهدرت يا حاجي باري!! اللاعب المحترف يسدد في السماء

ق.25 جووول عبد الكبير الوادي يسجل الهدف الأول لـ فيوتشر بتمريرة الحاجي باري

ق.11 مصطفى البدري يسدد كرة يسارية تعلو العارضة

ق.8 رأسية من مابولولو يمسكها جنش بسهولة

بداية المباراة

المباراة تنطلق في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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