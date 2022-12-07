البنا حكما لمباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا بالجولة السادسة

سيدير الحكم الدولي محمود البنا مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا ضمن الجولة السادسة من مسابقة الدوري.

ويحل الإسماعيلي ضيفا على سيراميكا كليوباترا، الخميس في مباراة مقرر إقامتها على ستاد القاهرة الدولي.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن حكام باقي مباريات الجولة السادسة من الدوري.

ويدير محمد معروف مباراة الاتحاد وفيوتشر، فيما سيتولى حمادة القلاوي تحكيم مباراة سموحة وأسوان، ويتولى محمود ناصف تحكيم مباراة إنبي وحرس الحدود.

وجاءت أطقم حكام باقي مباريات الجولة السادسة كالتالي:

الإسماعيلي × سيراميكا كليوباترا

الاتحاد × فيوتشر

سموحة × أسوان

إنبي × حرس الحدود