البنا حكما لمباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا بالجولة السادسة

الأربعاء، 07 ديسمبر 2022 - 23:30

كتب : FilGoal

الحكم محمود البنا

سيدير الحكم الدولي محمود البنا مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا ضمن الجولة السادسة من مسابقة الدوري.

ويحل الإسماعيلي ضيفا على سيراميكا كليوباترا، الخميس في مباراة مقرر إقامتها على ستاد القاهرة الدولي.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن حكام باقي مباريات الجولة السادسة من الدوري.

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ويدير محمد معروف مباراة الاتحاد وفيوتشر، فيما سيتولى حمادة القلاوي تحكيم مباراة سموحة وأسوان، ويتولى محمود ناصف تحكيم مباراة إنبي وحرس الحدود.

وجاءت أطقم حكام باقي مباريات الجولة السادسة كالتالي:

الإسماعيلي × سيراميكا كليوباترا

قد تكون صورة ‏‏شخص أو أكثر‏ و‏تحتوي على النص '‏الدوري المصري الممتاز الجولة السادسة الخميس 8 ديسمبر 2022 ستاد القاهرة الدولي 7:00 الإسماعيلي اميكا كتيوباترا M مصر محمود البنا M مصر حكم ساحة أحمد لطفي M مصر حكم مساعد M حسن الدرندلي مصر حكم مساعد 2 H محمود الدسوقي مصر حكم رابع حسام عزب M مصر حكم VAR مصطفي عطية حكم VAR مساعد Hsaib TIGER Cwe ECYPTRIR PUMA.‏'‏‏

الاتحاد × فيوتشر

قد تكون صورة ‏‏شخص أو أكثر‏ و‏تحتوي على النص '‏الدوري المصري الممتاز الجولة السادسة الخميس ديسمبر 2022 ستاد السلام الاتحاد خدگ فيوتشر 5:00 M مصر محمد معروف M مصر حكم ساحة أحمد حسام طه 网 مصر حكم مساعد 제 مصر حكم مساعد 2 إبراهيم السوداني مبروك نبيل M مصر حكم رابع عبد العزيز السيد M مصر حكم VAR هشام الدسوقي حكم VAR مساعد ECYPTRIR Hsaib TIGER Cwe PUMA.‏'‏‏

سموحة × أسوان

قد تكون صورة ‏‏شخص أو أكثر‏ و‏تحتوي على النص '‏CYPTIANFA الدوري المصري الممتاز الجولة السادسة الخميس 8 ديسمبر 2022 ستاد الاسكندرية أسوان سموحة 2:45 M مصر حمادة القلاوي 門 مصر حكم ساحة صالح محمد N مصر حكم مساعد M مصر محمد مجدي أحمد ناجي حكم مساعد 2 M حكم رابع محمد نهاد محجوب مصر M مصر حكم VAR محمد عزازي حكم VAR مساعد saib Hsaib TIGER ¿we ECYPTRIR PUMA.‏'‏‏

إنبي × حرس الحدود

قد تكون صورة ‏‏شخص أو أكثر‏ و‏تحتوي على النص '‏الدوري المصري الممتاز الجولة السادسة الخميس 8 ديسمبر 2022 ستاد بتروسبورت 2:45 حرس الحدود X انبي مصر محمود ناصف 啊 مصر حكم ساحة عمران فرج 网 مصر حكم مساعد محمود دين 제 مصر حكم مساعد 2 إبراهيم محجوب مصر حكم رابع مصطفي عثمان M مصر حكم VAR شهاب راشد حكم VAR مساعد Hsaib TIGER Cwe ECVPTAIR PUMA.‏'‏‏

الدوري المصري محمود البنا
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