استراحة الدوري المصري - المحلة (0)-(2) الأهلي.. نهاية الشوط الأول

الأربعاء، 07 ديسمبر 2022 - 16:53

كتب : FilGoal

الأهلي - غزل المحلة - برونو سافيو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة غزل المحلة والأهلي في الجولة السادسة من الدوري المصري.

وتقام المباراة على استاد المحلة.

ويحتل غزل المحلة المركز الثاني في جدول الدوري برصيد 10 نقاط بفارق نقطتين عن الأهلي المتصدر، وكلاهما من 4 مباريات.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــا.

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نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بثنائية دون رد

ق 39: هدف غير محتسب للمحلة عن طريق جابرييل أوروك

ق 30: جوووووول برونو سافيو والثاني بعد اختراق مع عبد القادر وعرضية من الناحية اليسرى قابلها برونو بتسديدة في الشباك

ق 23: التعادل يضيع من فوافي بعد تسديدة مرتدة من يد الشناوي

ق 17: جوووووووول بيرسي تاو والأول

ق 14: تسديدة من أحمد عبد القادر من أمام منطقة الجزاء تمر أعلى العارضة

ق 13: فرصة من عبد القادر واختراق وتسديدة يمسك بها الحارس

ق 11: انطلاقة من تاو وتسديدة والكرة يبعدها الدفاع أمام المرمى

ق 8: انطلاقة وتسديدة من بيرسي تاو أعلى العارضة

ق 4: عرضية أرضية من كريم فؤاد وتسديدة من أحمد عبد القادر ترتد من أقدام الدفاع.

بداية اللقاء

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