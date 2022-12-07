مباشر الدوري المصري - فاركو (1) (0) الداخلية.. وبيراميدز (1) (0) المقاولون.. بداية الشوط الثاني

الأربعاء، 07 ديسمبر 2022 - 14:33

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - بيراميدز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الجولة السادسة من الدوري المصري، فاركو ضد الداخلية، بيراميدز ضد المقاولون العرب.

وتبدأ المباراتان في الثالثة إلا الربع بتوقيت القاهرة.

فاركو × الداخلية

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+2: العارضة تمنع فرصة من عمرو جمال والهدف الثاني لفاركو بعد ركلة ركنية، والدفاع يشتت.

ق 11: تسديدة على الطائر من عمرو جمال من على حدود منطقة الجزاء يتصدى لها الحارس بسهولة.

ق 6: جووول أووول لفاركو رامي صبري يسجل الأول برأسية عقب ركنية لفريقه.

بداية اللقاء

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بيراميدز × المقاولون العرب

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 34: جووول أووول.. عرضية من الجهة اليمنى من مصطفى فتحي ومحاولة من فاخري لاكاي لتصل الكرة لرمضان داخل منطقة الست يادرات مسجلا في مرمى أبو السعود.

ق 26: عرضية أرضية من الشيبي وتسديدة من مصطفى فتحي يتصدى لها أبو السعود ويحولها لركنية.

ق 11: تسديدة قوية من عبد الله السعيد من داخل منطقة الجزاء يبعدها أحمد علاء من أمام مرماه.

بداية اللقاء

بيراميدز في الدوري الدوري المصري المقاولون العرب فاركو الداخلية
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