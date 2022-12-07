مباشر الدوري المصري - فاركو (1) (0) الداخلية.. وبيراميدز (1) (0) المقاولون.. بداية الشوط الثاني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الجولة السادسة من الدوري المصري، فاركو ضد الداخلية، بيراميدز ضد المقاولون العرب.

وتبدأ المباراتان في الثالثة إلا الربع بتوقيت القاهرة.

فاركو × الداخلية

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+2: العارضة تمنع فرصة من عمرو جمال والهدف الثاني لفاركو بعد ركلة ركنية، والدفاع يشتت.

ق 11: تسديدة على الطائر من عمرو جمال من على حدود منطقة الجزاء يتصدى لها الحارس بسهولة.

ق 6: جووول أووول لفاركو رامي صبري يسجل الأول برأسية عقب ركنية لفريقه.

بداية اللقاء

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بيراميدز × المقاولون العرب

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 34: جووول أووول.. عرضية من الجهة اليمنى من مصطفى فتحي ومحاولة من فاخري لاكاي لتصل الكرة لرمضان داخل منطقة الست يادرات مسجلا في مرمى أبو السعود.

ق 26: عرضية أرضية من الشيبي وتسديدة من مصطفى فتحي يتصدى لها أبو السعود ويحولها لركنية.

ق 11: تسديدة قوية من عبد الله السعيد من داخل منطقة الجزاء يبعدها أحمد علاء من أمام مرماه.

بداية اللقاء