انتهت كأس العالم – البرتغال (6) - (1) سويسرا.. انتصار ساحق

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي البرتغال وسويسرا التي تقام في ملعب لوسيل في ختام مباريات دور الـ16 من كأس العالم 2022.

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نهاية المباراة بفوز البرتغال بستة أهداف لهدف.

ق90+2: جوووووووووووووووول لياااااو يسجل الهدف السادس للبرتغال بتسديدة مقوسة رائعة بيمناه.

ق84: جول؟ لا، رونالدو كان في موقف تسلل.

ق67: جوووووووووووووووووولو خااااامس للبرتغال وهاتريك من جونسالو راموس.

ق58: جووووووووووووووول أوووووول لسويسرا من مانويل أكانجي بعد خطأ من جونسالو راموس في تشتيت الكرة.

ق56: جووووووووووووول راااااابع للبرتغال بتسديدة من رافائيل جيريرو.

ق51: جووووووووووووول جونسالو راموس يسجل الهدف الثال للبرتغال.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم البرتغال بهدفين دون رد.

ق43: بينية جميلة من بيرناردو سيلفا لكن تسديدة جونسالو راموس تصدى لها يان سومر.

ق33: جوووووووووووووووول بيبي يسجل الهدف الثاني للبرتغال من رأسية بعد عرضية من ركلة ركنية من برونو فيرنانديز.

ق30: تسديدة قوية من شاكيري من ركلة حرة مرت لركلة ركنية.

ق22: تسديدة من جونسالو راموس تصدى لها سومر على مرتين.

ق17: جوووووووووووووووول جونسالو راموس يسجل الهدف الأول للبرتغال بتسديدة يسارية رائعة للغاية.

ق10: مازالت المباراة هادئة حتى الآن ويغلب عليها الطابع البدني.

انطلاق المباراة.