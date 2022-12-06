انتهت كأس العالم - المغرب (0) (0) إسبانيا.. تاريخية يا أسوووود

الثلاثاء، 06 ديسمبر 2022 - 16:41

كتب : FilGoal

عبد الصمد الزلزولي - أوناي سيمون

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المغرب وإسبانيا في ثمن نهائي كأس العالم 2022.

ويلتقي المنتخبان على ملعب المدينة التعليمية في مدينة الريان القطرية، ويقود اللقاء تحكيميا الحكم الأرجنتيني فيرناندو راباليني.

لمتابعة اللقاء دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــا.

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المغرب تنتصر 3-0 بركلات الترجيح.

إلى ركلات الترجيح

بداية الشوط الإضافي الثاني

نهاية الشوط الإضافي الأول

ق 104: أوناي سيمون يتصدى بقدمه لمحاولة شديرة الذي راوغ وسدد من داخل المنطقة

ق 97: مشاركة أنسو فاتي وألياندرو بالدي بدلا من جوردي ألبا وداني أولمو

بداية الشوط الإضافي الأول

نهاية الوقت الأصلي.. إلى شوطين إضافيين

ق 90+5:

ق 88: بينية سريعة إلى موراتا الذي أرسل إلى نيكو الذي سدد كرة أبعدها الدفاع ببراعة.

ق 80: تغيير مغربي بمشاركة وليد شديرة وصابيري ويحيى عطية الله، بدلا من أملاح ومزرواي والنصيري

ق 82: تسديدة قوية من موراتا تمر بمحاذاة مرمى بونو

ق 66: مشاركة عبد الصمد زلزولي بدلا من بوفال

ق 63: أسيسنسو وجافي خرجا وشارك سولير وموراتا.

ق 54: ركلة حرة مباشرة من داني أولمو من الجهة اليسرى خارج منطقة الجزاء وتسديدة قوية يبعدها بونو ببراعة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 43: عرضية من مزرواي ورأسية من حكيمي مهد بها الكرة إلى النصيري لكن سيمون كان أقرب لها.

ق 42: عرضية من بوفال من الجهة اليسرى من داهل منطقة الجزاء ورأسية أملاح تمر أعلى العارضة.

ق 32: تسديدة قوية من مزراوي يتصدى لها سيمون على مرتين.

ق 26: تمريرة طولية إلى أسيسنو الذي سدد كرة قوية جاءت في الشباك الجانبية لمرمى المغرب

ق 24: العارضة ثم إمرابط يمنعنان فرصتان محققتان من الشباك، ثم الحكم يرفع راية التسلل.

ق 12: ركلة حرة مباشرة للمغرب سددها حكيمي مرت أعلى العارضة

بداية اللقاء

المغرب إسبانيا كأس العالم 2022
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