اتحاد السلة يصدر لائحة شروط وجزاءات الجماهير في موسم 2022/2023

أصدر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة لائحة شروط وجزاءات الجماهير في بطولتي الدوري الممتاز رجال وسيدات موسم 2022/2023.

وجاءت اللائحة كالتالي:

الشروط العامة

يسمح بدخول الجمهور في المباريات المقامة على ملاعب الأندية في حالة الحصول على الموافقات الأمنية والتي تستوجب الالتزام بالشروط التالية:

1- التعاقد مع شركة أمن معتمدة لتأمين المباريات بموافقة الجهات الأمنية.

2- التعاقد مع شركة تذكرتي لدخول المباريات.

3- النادي المقام على ملعبه المباراة مسؤول مسؤولية كاملة عن تأمين المباراة.

4- عدم حمل لافتات مسيئة أو عنصرية أو سياسية أو دينية أو أي نوع من اللافتات التي من شأنها ان تحرض على العنف.

5- التزام الجماهير بالروح الرياضية والتشجيع دون التعدي بالقول أو الشتائم.

6- لا يعتد إلا بقرار حكم المباراة والمراقب ان وجد باعتبارهما المسؤولان عن تحديد خروج الجمهور عن السلوك الرياضي من عدمه.

حالة عدم الحصول على الموافقة الأمنية لدخول الجماهير

1- السماح للسادة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة بدخول جميع المباريات والحكام بالبطاقة الصادرة من الاتحاد.

2- السماح بدخول 25 فردا لكل فريق بكشف يشمل أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والنشاط الرياضي.

3- عدم السماح بدخول جماهير الفريقين.

الجزاءات التي توقع في حالة دخول الجماهير بدون الموافقة الأمنية

1- إلغاء المباراة واعتبار الفريق الضيف فائزا والفريق المضيف مهزوما.

2- توقيع غرامة مالية وفقا لما يقرره مجلس الإدارة من 20000 إلى 100000 جنيها.

3- نقل مباريات الفريق خارج ملعبه لعدد يوصي به لجنة المسابقات لاعتماده من مجلس الإدارة.

4- نقل مباريات الفريق خارج المحافظة لعدد يوصي به لجنة المسابقات لاعتماده من مجلس الإدارة.

حالة الحصول على الموافقة الأمنية لدخول الجماهير

1- السماح للسادة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة بدخول جميع المباريات والحكام بالبطاقة الصادرة من الاتحاد.

2- السماح بدخول 25 فردا لكل فريق بكشف يشمل أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والنشاط الرياضي.

3- تحديد العدد المسموح بدخوله طبقًا لما تقرره الجهات الأمنية.

الجزاءات التي توقع نتيجة خروج الجماهير عن السلوك الرياضي

1- تحذير المدير الفني للفريق.

2- في حالة التكرار يتم إعطاء خطأ فني اتباع.

3- في حالة التكرار مرة أخرى يتم إعطاء خطأ فني اتباع آخر وإيقاف المباراة وإخلاء الصالة بالكامل من جماهير الفريق الخارجة عن السلوك الرياضي.

4- في حال عدم خروج الجماهير يتم إلغاء المباراة ويعتبر الفريق صاحب الجماهير الخارجة عن السلوك الرياضي مهزومًا.

5- توقيع غرامة من 20000 إلى 100000 على النادي وفقا لما يقرره مجلس الإدارة.

6- إيقاف الجماهير المسيئة عن دخول المباريات عن طريق تذكرتي لمدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن سنة.

7- إقامة المباريات بدون جمهور لعدد من المباريات بتوصية من لجنة المسابقات للعرض على مجلس الإدارة لتحديد العدد.

8- نقل مباريات الفريق خارج ملعبه لعدد من المباريات بتوصية من لجنة المسابقات لمجلس الإدارة لتحديد العدد.

9- يحق لمجلس الإدارة تنفيذ أحدى أو كل الجزاءات المنصوص عليها في البنود (5-6-7-8).