اتحاد السلة يصدر لائحة شروط وجزاءات الجماهير في موسم 2022/2023
الثلاثاء، 06 ديسمبر 2022 - 16:17
كتب : FilGoal
أصدر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة لائحة شروط وجزاءات الجماهير في بطولتي الدوري الممتاز رجال وسيدات موسم 2022/2023.
وجاءت اللائحة كالتالي:
الشروط العامة
يسمح بدخول الجمهور في المباريات المقامة على ملاعب الأندية في حالة الحصول على الموافقات الأمنية والتي تستوجب الالتزام بالشروط التالية:
1- التعاقد مع شركة أمن معتمدة لتأمين المباريات بموافقة الجهات الأمنية.
2- التعاقد مع شركة تذكرتي لدخول المباريات.
3- النادي المقام على ملعبه المباراة مسؤول مسؤولية كاملة عن تأمين المباراة.
4- عدم حمل لافتات مسيئة أو عنصرية أو سياسية أو دينية أو أي نوع من اللافتات التي من شأنها ان تحرض على العنف.
5- التزام الجماهير بالروح الرياضية والتشجيع دون التعدي بالقول أو الشتائم.
6- لا يعتد إلا بقرار حكم المباراة والمراقب ان وجد باعتبارهما المسؤولان عن تحديد خروج الجمهور عن السلوك الرياضي من عدمه.
حالة عدم الحصول على الموافقة الأمنية لدخول الجماهير
1- السماح للسادة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة بدخول جميع المباريات والحكام بالبطاقة الصادرة من الاتحاد.
2- السماح بدخول 25 فردا لكل فريق بكشف يشمل أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والنشاط الرياضي.
3- عدم السماح بدخول جماهير الفريقين.
الجزاءات التي توقع في حالة دخول الجماهير بدون الموافقة الأمنية
1- إلغاء المباراة واعتبار الفريق الضيف فائزا والفريق المضيف مهزوما.
2- توقيع غرامة مالية وفقا لما يقرره مجلس الإدارة من 20000 إلى 100000 جنيها.
3- نقل مباريات الفريق خارج ملعبه لعدد يوصي به لجنة المسابقات لاعتماده من مجلس الإدارة.
4- نقل مباريات الفريق خارج المحافظة لعدد يوصي به لجنة المسابقات لاعتماده من مجلس الإدارة.
حالة الحصول على الموافقة الأمنية لدخول الجماهير
1- السماح للسادة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة بدخول جميع المباريات والحكام بالبطاقة الصادرة من الاتحاد.
2- السماح بدخول 25 فردا لكل فريق بكشف يشمل أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والنشاط الرياضي.
3- تحديد العدد المسموح بدخوله طبقًا لما تقرره الجهات الأمنية.
الجزاءات التي توقع نتيجة خروج الجماهير عن السلوك الرياضي
1- تحذير المدير الفني للفريق.
2- في حالة التكرار يتم إعطاء خطأ فني اتباع.
3- في حالة التكرار مرة أخرى يتم إعطاء خطأ فني اتباع آخر وإيقاف المباراة وإخلاء الصالة بالكامل من جماهير الفريق الخارجة عن السلوك الرياضي.
4- في حال عدم خروج الجماهير يتم إلغاء المباراة ويعتبر الفريق صاحب الجماهير الخارجة عن السلوك الرياضي مهزومًا.
5- توقيع غرامة من 20000 إلى 100000 على النادي وفقا لما يقرره مجلس الإدارة.
6- إيقاف الجماهير المسيئة عن دخول المباريات عن طريق تذكرتي لمدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن سنة.
7- إقامة المباريات بدون جمهور لعدد من المباريات بتوصية من لجنة المسابقات للعرض على مجلس الإدارة لتحديد العدد.
8- نقل مباريات الفريق خارج ملعبه لعدد من المباريات بتوصية من لجنة المسابقات لمجلس الإدارة لتحديد العدد.
9- يحق لمجلس الإدارة تنفيذ أحدى أو كل الجزاءات المنصوص عليها في البنود (5-6-7-8).