مباشر - المصري (0) - (0) البنك الأهلي.. هجمة خطيرة

الثلاثاء، 06 ديسمبر 2022 - 14:44

كتب : FilGoal

المصري - البنك الأهلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة البنك الأهلي والمصري في الجولة السادسة من الدوري المصري.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

--------------------------------------------------------------------------------------------

ق 15 فرصة خطيرة لـ المصري بعد تسديدة قوية من فريد شوقي من منتصف الملعب لكن تعتلي العارضة.

ق 9 تبادل الكرات بين لاعبي المصري في وسط الملعب.

بداية اللقاء

الدوري المصري المصري البنك الأهلي
نرشح لكم
مصدر مقرب من كهربا لـ في الجول: ننتظر تحرك الأهلي لإنهاء أزمة الغرامة وقيده إفريقيًا مران الأهلي – عودة أيمن أشرف قبل مواجهة غزل المحلة خبر في الجول – طاهر يغيب 4 أسابيع لإصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة تشكيل البنك الأهلي - خماسي دفاعي.. وعودة أبو جبل في أولى مباريات طولان أمام المصري تشكيل المصري – عودة إيميكا.. والسعداوي أساسي لأول مرة أمام البنك الأهلي مواعيد مباريات الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 – المغرب يصطدم بجارته إسبانيا.. ورونالدو يواجه سويسرا دياب يشرح دوره في حل أزمة فاسيليو مع المحلة.. والعلاقة بموعد مباراة الأهلي أحمد مرتضى: ننافس في مختلف الألعاب رغم الظروف الصعبة.. ووعد لجماهير الزمالك
أخر الأخبار
مصدر مقرب من كهربا لـ في الجول: ننتظر تحرك الأهلي لإنهاء أزمة الغرامة وقيده إفريقيًا 8 دقيقة | الكرة المصرية
مران الأهلي – عودة أيمن أشرف قبل مواجهة غزل المحلة 22 دقيقة | الكرة المصرية
ريتشارليسون يوجه رسالة لـ سون بعد توديع كأس العالم 28 دقيقة | قطر 2022
مباشر - المصري (0) - (0) البنك الأهلي.. هجمة خطيرة 33 دقيقة | الكرة المصرية
دي يونج: إيقاف ميسي؟ يصنع الفارق منذ 15 عاما ولم يستطع أحد فعل ذلك 40 دقيقة | قطر 2022
كيكر: توخيل مرشح لتدريب منتخب ألمانيا في حالة رحيل فليك ساعة | قطر 2022
خبر في الجول – طاهر يغيب 4 أسابيع لإصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة ساعة | الكرة المصرية
تشكيل البنك الأهلي - خماسي دفاعي.. وعودة أبو جبل في أولى مباريات طولان أمام المصري ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم - مواعيد مباريات ثمن النهائي.. القنوات الناقلة 2 انتهت كأس العالم - السعودية (1)-(2) المكسيك.. وداعا للثنائي الأخضر 3 انتهت كرة يد - الأهلي (19)-(20) الزمالك.. الأبيض يحسم المواجهة 4 ماركا: تمت.. رونالدو ينضم إلى النصر السعودي في يناير بعقد أسطوري