مباشر - المصري (0) - (0) البنك الأهلي.. هجمة خطيرة
الثلاثاء، 06 ديسمبر 2022 - 14:44
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة البنك الأهلي والمصري في الجولة السادسة من الدوري المصري.
لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.
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ق 15 فرصة خطيرة لـ المصري بعد تسديدة قوية من فريد شوقي من منتصف الملعب لكن تعتلي العارضة.
ق 9 تبادل الكرات بين لاعبي المصري في وسط الملعب.
بداية اللقاء
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