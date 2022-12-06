مباشر - المصري (0) - (0) البنك الأهلي.. هجمة خطيرة

يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة البنك الأهلي والمصري في الجولة السادسة من الدوري المصري.

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ق 15 فرصة خطيرة لـ المصري بعد تسديدة قوية من فريد شوقي من منتصف الملعب لكن تعتلي العارضة.

ق 9 تبادل الكرات بين لاعبي المصري في وسط الملعب.

بداية اللقاء