انتهت - المصري (0) - (0) البنك الأهلي.. انتهت كما بدأت

يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة البنك الأهلي والمصري في الجولة السادسة من الدوري المصري.

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تبديل من جانب البنك الأهلي خروج موسي دياوارا ودخول أسامة فيصل

بداية الشوط الثاني

ق 41 كرة عرضية من جانب البنك الأهلي يبعدها جريندو برأسية إلى خارج الملعب.

ق 40 تبديل اضطراري خروج مروان حمدي مصابا ودخول جريندو بديلا.

ق 30 أول فرصة لـ البنك عن طريق إسحاقو يعقوبو لكن مدافع المصري يبعد الكرة من أمامه.

ق 15 فرصة خطيرة لـ المصري بعد تسديدة قوية من فريد شوقي من منتصف الملعب لكن تعتلي العارضة.

ق 9 تبادل الكرات بين لاعبي المصري في وسط الملعب.

بداية اللقاء