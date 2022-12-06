انتهت - المصري (0) - (0) البنك الأهلي.. انتهت كما بدأت
الثلاثاء، 06 ديسمبر 2022 - 14:44
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة البنك الأهلي والمصري في الجولة السادسة من الدوري المصري.
لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.
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تبديل من جانب البنك الأهلي خروج موسي دياوارا ودخول أسامة فيصل
بداية الشوط الثاني
ق 41 كرة عرضية من جانب البنك الأهلي يبعدها جريندو برأسية إلى خارج الملعب.
ق 40 تبديل اضطراري خروج مروان حمدي مصابا ودخول جريندو بديلا.
ق 30 أول فرصة لـ البنك عن طريق إسحاقو يعقوبو لكن مدافع المصري يبعد الكرة من أمامه.
ق 15 فرصة خطيرة لـ المصري بعد تسديدة قوية من فريد شوقي من منتصف الملعب لكن تعتلي العارضة.
ق 9 تبادل الكرات بين لاعبي المصري في وسط الملعب.
بداية اللقاء
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