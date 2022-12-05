مباشر كأس العالم - البرازيل (2) - (0) كوريا الجنوبية.. 12 دقيقة تكفي
الإثنين، 05 ديسمبر 2022 - 20:31
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة البرازيل وكوريا الجنوبية ضمن مباريات ثمن نهائي كأس العالم المقام في قطر حتى 18 ديسمبر.
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ق15: تسديدة قوية من هواند هي تشان يتصدى لها أليسون
ق12: جووووووول الثاني من نيمار من ضربة جزاء تحصل عليها ريتشارلسون
ق7: جوووووووووووول أول من فينيسوس بعد عرضية رافينيا
ق5: سيطرة كاملة للبرازيل دون خطورة حتى الآن
بداية المباراة
وتصدر منتخب البرازيل المجموعة السابعة من فوزين على سويسرا وصربيا وهزيمة أمام الكاميرون.
بينما تواجد منتخب كوريا في المركز الثاني للمجموعة الثامنة من فوزين على غانا والبرتغال، وتعادل مع أوروجواي.
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