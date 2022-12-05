مباشر كأس العالم - البرازيل (2) - (0) كوريا الجنوبية.. 12 دقيقة تكفي

الإثنين، 05 ديسمبر 2022 - 20:31

كتب : FilGoal

البرازيل - كوريا الجنوبية

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة البرازيل وكوريا الجنوبية ضمن مباريات ثمن نهائي كأس العالم المقام في قطر حتى 18 ديسمبر.

يمكنك متابعة المباراة من هنا

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ق12: جووووووول الثاني من نيمار من ضربة جزاء تحصل عليها ريتشارلسون

ق7: جوووووووووووول أول من فينيسوس بعد عرضية رافينيا

ق5: سيطرة كاملة للبرازيل دون خطورة حتى الآن

بداية المباراة

وتصدر منتخب البرازيل المجموعة السابعة من فوزين على سويسرا وصربيا وهزيمة أمام الكاميرون.

بينما تواجد منتخب كوريا في المركز الثاني للمجموعة الثامنة من فوزين على غانا والبرتغال، وتعادل مع أوروجواي.

البرازيل كوريا الجنوبية قطر 2022 كأس العالم
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