استراحة كأس العالم - البرازيل (4) - (0) كوريا الجنوبية.. الرحمة

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة البرازيل وكوريا الجنوبية ضمن مباريات ثمن نهائي كأس العالم المقام في قطر حتى 18 ديسمبر.

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نهاية الشوط الأول

ق45: الحارس يتألق من أمام تسديدة ريتشارلسون

ق42: فينيسوس يسدد من داخل منطقة الجزاء والحارس يتصدى

ق40: باكيتا يسدد وحارس اليابان يتصدى

ق36: جوووووووووول الرابع من باكيتا بعد عرضية فينيسوس

ق30: جووووووووووول ثالث من ريتشارلسون بعد سلسلة تمريرات رائعة

ق15: تسديدة قوية من هواند هي تشان يتصدى لها أليسون

ق12: جووووووول الثاني من نيمار من ضربة جزاء تحصل عليها ريتشارلسون

ق7: جوووووووووووول أول من فينيسوس بعد عرضية رافينيا

ق5: سيطرة كاملة للبرازيل دون خطورة حتى الآن

بداية المباراة

وتصدر منتخب البرازيل المجموعة السابعة من فوزين على سويسرا وصربيا وهزيمة أمام الكاميرون.

بينما تواجد منتخب كوريا في المركز الثاني للمجموعة الثامنة من فوزين على غانا والبرتغال، وتعادل مع أوروجواي.