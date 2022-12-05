استراحة كأس العالم - البرازيل (4) - (0) كوريا الجنوبية.. الرحمة

الإثنين، 05 ديسمبر 2022 - 20:31

كتب : FilGoal

البرازيل - كوريا الجنوبية

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة البرازيل وكوريا الجنوبية ضمن مباريات ثمن نهائي كأس العالم المقام في قطر حتى 18 ديسمبر.

يمكنك متابعة المباراة من هنا

----------------------------------------------

أخبار متعلقة:
كرنفال كأس العالم - ليفاكوفيتش منقذ كرواتيا.. من نسل عائلة المهندسين والأطباء كرة طائرة - تحت أنظار محمد صلاح.. انتصار سيدات الأهلي على الزمالك في الدوري ديلي ريكورد: سيلتيك مهتم بضم أفشة ليعوض رحيل نجمه رفض طلب فرنسا باحتساب هدف جريزمان في تونس

نهاية الشوط الأول

ق45: الحارس يتألق من أمام تسديدة ريتشارلسون

ق42: فينيسوس يسدد من داخل منطقة الجزاء والحارس يتصدى

ق40: باكيتا يسدد وحارس اليابان يتصدى

ق36: جوووووووووول الرابع من باكيتا بعد عرضية فينيسوس

ق30: جووووووووووول ثالث من ريتشارلسون بعد سلسلة تمريرات رائعة

ق15: تسديدة قوية من هواند هي تشان يتصدى لها أليسون

ق12: جووووووول الثاني من نيمار من ضربة جزاء تحصل عليها ريتشارلسون

ق7: جوووووووووووول أول من فينيسوس بعد عرضية رافينيا

ق5: سيطرة كاملة للبرازيل دون خطورة حتى الآن

بداية المباراة

وتصدر منتخب البرازيل المجموعة السابعة من فوزين على سويسرا وصربيا وهزيمة أمام الكاميرون.

بينما تواجد منتخب كوريا في المركز الثاني للمجموعة الثامنة من فوزين على غانا والبرتغال، وتعادل مع أوروجواي.

البرازيل كوريا الجنوبية قطر 2022 كأس العالم
نرشح لكم
فاتي: الفرق بين تشافي ولويس إنريكي؟ أحدهما يدرب ناد والآخر منتخب وطني يوشيدا: الأمر صعب ولكني فخور بمنتخب اليابان بهدفه في كوريا.. نيمار يكرر إنجاز بيليه ورونالدو مودريتش: اليابان فريق مزعج.. وسنرى بشأن كأس العالم القادم الأصغر منذ نيمار.. فينيسيوس يحقق رقما قياسيا بعد هدفه في كوريا ملوك ركلات الترجيح.. أرقام من صعود كرواتيا إلى ربع النهائي تشكيل كوريا الجنوبية - بطل مباراة البرتغال أساسي.. وسون يقود الهجوم أمام البرازيل كرنفال كأس العالم - ليفاكوفيتش منقذ كرواتيا.. من نسل عائلة المهندسين والأطباء
أخر الأخبار
كرة يد - الزمالك يهزم الأهلي ويحسم قمة دوري المحترفين 10 دقيقة | كرة يد
فاتي: الفرق بين تشافي ولويس إنريكي؟ أحدهما يدرب ناد والآخر منتخب وطني 10 دقيقة | قطر 2022
يوشيدا: الأمر صعب ولكني فخور بمنتخب اليابان 14 دقيقة | قطر 2022
بهدفه في كوريا.. نيمار يكرر إنجاز بيليه ورونالدو 30 دقيقة | قطر 2022
مودريتش: اليابان فريق مزعج.. وسنرى بشأن كأس العالم القادم 31 دقيقة | قطر 2022
الأصغر منذ نيمار.. فينيسيوس يحقق رقما قياسيا بعد هدفه في كوريا 32 دقيقة | قطر 2022
ملوك ركلات الترجيح.. أرقام من صعود كرواتيا إلى ربع النهائي ساعة | قطر 2022
استراحة كأس العالم - البرازيل (4) - (0) كوريا الجنوبية.. الرحمة ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم - مواعيد مباريات ثمن النهائي.. القنوات الناقلة 2 انتهت كأس العالم - السعودية (1)-(2) المكسيك.. وداعا للثنائي الأخضر 3 سرقة غير مكتملة (2) 4 وكيله: الجزيري سيتخذ كافة الإجراءات القانونية بسبب ما يقال عنه