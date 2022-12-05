مباشر كأس العالم - كرواتيا (0) - (1) اليابان.. جووووووووول للسامورياي

يلعب منتخب كرواتيا ضد اليابان ضمن منافسات ثمن نهائي كأس العالم.

وكان منتخب اليابان قد تصدر المجموعة الخامسة بينما كرواتيا ثاني المجموعة السادسة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

============

ق43: جووووووووووول أول لليابان عن طريق دايزين مايدا

ق40: اوووووووه كمادا يهدر فرصة هدف مؤكد بعد مراوغة وتسديدة من على حدود الست ياردات

ق 26 ماذا فعلت يا بيتكوفيتش؟؟ يحاول المراوغة ويتجاهل الزميل على الجانب الآخر لتخرج الكرة سيئة للغاية بين يدي الحارس

ق 24 تسديدة سيئة من جوسكو جفارديول تمر بجوار القائم

ق 8 فرصة خطيرة للغاية لمنتخب كرواتيا ولكن الدفاع الياباني يبعدها بعد كفاح.. بيريسيتش يسدد فيتصدى الحارس ليحاول كراماريتش فتستمر الكرة في التصادم بين اللاعبين

بداية المباراة