مباشر كأس العالم - كرواتيا (0) - (1) اليابان.. جووووووووول للسامورياي
الإثنين، 05 ديسمبر 2022 - 16:51
كتب : FilGoal
يلعب منتخب كرواتيا ضد اليابان ضمن منافسات ثمن نهائي كأس العالم.
وكان منتخب اليابان قد تصدر المجموعة الخامسة بينما كرواتيا ثاني المجموعة السادسة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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ق43: جووووووووووول أول لليابان عن طريق دايزين مايدا
ق40: اوووووووه كمادا يهدر فرصة هدف مؤكد بعد مراوغة وتسديدة من على حدود الست ياردات
ق 26 ماذا فعلت يا بيتكوفيتش؟؟ يحاول المراوغة ويتجاهل الزميل على الجانب الآخر لتخرج الكرة سيئة للغاية بين يدي الحارس
ق 24 تسديدة سيئة من جوسكو جفارديول تمر بجوار القائم
ق 8 فرصة خطيرة للغاية لمنتخب كرواتيا ولكن الدفاع الياباني يبعدها بعد كفاح.. بيريسيتش يسدد فيتصدى الحارس ليحاول كراماريتش فتستمر الكرة في التصادم بين اللاعبين
بداية المباراة
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