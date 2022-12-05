انتهت في كأس العالم - كرواتيا (1) - (1) اليابان.. كرواتيا لا تخسر هذه اللعبة

يلعب منتخب كرواتيا ضد اليابان ضمن منافسات ثمن نهائي كأس العالم.

وكان منتخب اليابان قد تصدر المجموعة الخامسة بينما كرواتيا ثاني المجموعة السادسة.

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ماريو باساليتش يسجل الرابعة لكرواتيا على يمين الحارس.. انتهت (3-1 بركلات الترجيح)

مايا يوشيدا يهدر رابعة اليابان.. ليفاكوفيتش يرتمي يمينا ويتصدى

ماركو ليفايا يهدر الثالثة في القائم الأيمن!

تاكوما أسانو يسجل الثالثة لليابان على يسار الحارس ببراعة

مارسيلو بروزوفيتش يسجل الثانية في منتصف المرمى

كاورو ميتوما يهدر الثانية.. ليفاكوفيتش يتصدى مرة أخرى على اليمين

نيكولا فلاسيتش يسجل الركلة الأولى لكرواتيا.. على يمين الحارس بقوة

تاكومي مينامينو يهدر الركلة الأولى لليابان.. الحارس يرتمي إلى اليسار ويتصدى

إلى ركلات الترجيح

ق 121 كاد أن يفعلها ولكن لا.. تسديدة تمر بجوار القائم من لوفرو ماير

ق 106 أو تاناكا بدلا من هيديماسا موريتا

ق 106 ماركو ليفايا وميسلاف أورسيتش بدلا من بوديمير البديل وإيفان بيريسيتش.

ق 105 خطيرة من ميتوما يتصدى لها الحارس

ق 99 نيكولا فلاسيتش ولوفرو ماير بدلا من ماتيو كوفاسيتش ولوكا مودريتش

بداية الوقت الإضافي

ق 87 تاكومي مينامينو بدلا من ريتسو دوان

ق 77 بيريسيتش يسدد والكرة تمر بجوار القائم

ق 75 هيروكي ساكاي بدلا من دايشي كامادا

ق 68 ماريو باساليتش بدلا من أندري كراماريتش

ق 67 رأسية من بوديمير تمر بجوار القائم

ق 64 كاورو ميتوما وتاكوما أسانو بدلا من يوتو ناجاتومو ودايزن مايدا

ق 63 لوكا مودريتش يسدد على من خارج المنطقة ولكن الحارس يتألق في الإبعاد

ق 62 أنتي بوديمير بدلا من برونو بيتكوفيتش

ق 57 اوووووه واتارو إندو يسدد بقوة ولكن الحارس يتصدى

ق 55 جوووووووول قذيفة بالرأس.. عرضية يوسيب يورانوفيتش يسكنها إيفان بيريشيتش بالرأس في الشباك.. 1-1

بداية الشوط الثاني

ق43: جووووووووووول أول لليابان عن طريق دايزين مايدا.. عرضية تلعب فيهيئها مايا يوشيدا بالقدم إلى مايدا ليسجل في الشباك

ق40: اوووووووه دايشي كامادا يهدر فرصة هدف مؤكد بعد مراوغة وتسديدة من على حدود الست ياردات

ق 26 ماذا فعلت يا بيتكوفيتش؟؟ يحاول المراوغة ويتجاهل الزميل على الجانب الآخر لتخرج الكرة سيئة للغاية بين يدي الحارس

ق 24 تسديدة سيئة من جوسكو جفارديول تمر بجوار القائم

ق 8 فرصة خطيرة للغاية لمنتخب كرواتيا ولكن الدفاع الياباني يبعدها بعد كفاح.. بيريسيتش يسدد فيتصدى الحارس ليحاول كراماريتش فتستمر الكرة في التصادم بين اللاعبين

بداية المباراة