أرقام قياسية قد يحطمها مبابي خلال مسيرته

الإثنين، 05 ديسمبر 2022 - 15:10

كتب : FilGoal

هدف مبابي مع فرنسا أمام بولندا

بعد تألقه في كأس العالم 2022 ووصوله للهدف التاسع له في البطولة، بدأ بعض مشجعي كرة القدم التساؤل حول الأرقام القياسية التي يمكن لكيليان مبابي تحطيمها خلال مسيرته.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

مبابي لا يزال في عمر الـ 23 فقط وعلى الرغم من ذلك فإنه قد اقترب بالفعل من تحطيم بعض الأرقام.

وجمع لكم FilGoal.com بعض الأرقام التي يمكن لمبابي تحطيمها خلال مسيرته.

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طالع الأرقام التي يمكن لمبابي تحطيمها من هنا

كيليان مبابي فرنسا
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