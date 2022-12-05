أرقام قياسية قد يحطمها مبابي خلال مسيرته

بعد تألقه في كأس العالم 2022 ووصوله للهدف التاسع له في البطولة، بدأ بعض مشجعي كرة القدم التساؤل حول الأرقام القياسية التي يمكن لكيليان مبابي تحطيمها خلال مسيرته.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان

مبابي لا يزال في عمر الـ 23 فقط وعلى الرغم من ذلك فإنه قد اقترب بالفعل من تحطيم بعض الأرقام.

وجمع لكم FilGoal.com بعض الأرقام التي يمكن لمبابي تحطيمها خلال مسيرته.

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