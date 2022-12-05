ديشامب عن سلسلة كوندي: يؤمن بالخرافات ومحظوظ لأنه لم يكن أمامي

الإثنين، 05 ديسمبر 2022 - 12:42

كتب : FilGoal

جول كوندي - فرنسا × بولندا

كشف ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا سبب ارتداء جول كوندي لسلسة ذهبية خلال مواجهة بولندا في كأس العالم 2022.

وتأهل منتخب فرنسا لربع نهائي كأس العالم 2022 بعد الفوز على بولندا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في دور ربع النهائي.

وخلال المباراة ظهر كوندي مرتديا سلسلة ذهبية لم يلحظها الحكم سوى في الدقيقة الـ 42 قبل أن يطلب منه خلعها.

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وقال ديشامب في تصريحات للصحفيين عقب المباراة: "ليس لديه الحق في ذلك، لا أعرف ما تحتويه تلك السلسلة ولكن أعرف أن كوندي يؤمن بالخرافات وكان يرتديها أيضا في التدريبات".

وتابع "لا أعرف معنى ذلك وأخبرته حتى أن إنه محظوظ لأنه لم يكن أمامي".

وواصل "بمجرد توقف اللعب الحكم أخبرنا بأن اللاعبين لا يسمح لهم بارتداء السلاسل أو الأساور أو حتى النظارات الشمسية والساعات".

وأضاف "الأمر غير مسموح به اعتقدت أنه كان يخلعها ولكن يبدو أن الأمر لم يكن كذلك".

وسيلعب منتخب فرنسا في دور ربع النهائي مع إنجلترا يوم السبت المقبل.

وكان منتخب إنجلترا قد تأهل لربع النهائي بعد الفوز على السنغال بثلاثة أهداف دون مقابل.

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