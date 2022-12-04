مباشر كأس العالم - إنجلترا (2)-(0) السنغال.. جوووووول كين والثاني

الأحد، 04 ديسمبر 2022 - 20:17

كتب : FilGoal

إنجلترا - السنغال - هيندرسون

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنجلترا ضد السنغال في دور الـ16 لكأس العالم 2022 في قطر.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
تشكيل إنجلترا - فودين أساسي مجددا.. وعودة ساكا أمام السنغال تشكيل السنغال – دياتا يعوض جانا جي الموقوف.. وظهور لاعب ليستر سيتي أمام إنجلترا

ق 43: انطلاقة قوية من لوك شاو وعرضية يبعدها الدفاع

ق 41: الثاني يضيع من هاري كين بعد اختراق من ساكا وعرضية وتسديدة أعلى العارضة

ق 39: جووووووول هيندرسون بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد اختراق وعرضية من بيلينجهام

ق 36: إنذار لـ كايل ووكر بعد عرقلة إسماعيلا سار

ق 31: أووووه بيكفورد يتصدى لفرصة حقيقية

ق 22: فرصة خطيرة خضراء ومطالبات بركلة جزاء

ق 9: ضغط أبيض ومحاولات من إنجلترا وعرضية من بيلينجهام تمر من أمام مرمى ميندي

ق 7: بداية قوية من المنتخبين

انطلاق المباراة

إنجلترا السنغال كأس العالم
نرشح لكم
حوار بيدري - عن تبادل القميص مع ميسي في النهائي.. هدف إنييستا في 2010 ورهان التتويج الزلزولي: نثق في إمكانية الفوز على إسبانيا كوندي: لا تفضيلات بشأن الخصم.. سنشاهد مباراة إنجلترا والسنغال لأننا نحب الكرة تشكيل السنغال – دياتا يعوض جانا جي الموقوف.. وظهور لاعب ليستر سيتي أمام إنجلترا وهبي الخزري.. الاعتزال بأفضل طريقة ممكنة ديشامب: مبابي اللاعب الأفضل في العالم جيرو: حققت حلم الطفولة أخيرا.. ولهذا قلت لـ مبابي "أحبك" تشكيل إنجلترا - فودين أساسي مجددا.. وعودة ساكا أمام السنغال
أخر الأخبار
حوار بيدري - عن تبادل القميص مع ميسي في النهائي.. هدف إنييستا في 2010 ورهان التتويج 38 دقيقة | قطر 2022
بتصويت الجماهير.. برونو سافيو لاعب الجولة الخامسة في الدوري المصري 46 دقيقة | الكرة المصرية
الزلزولي: نثق في إمكانية الفوز على إسبانيا ساعة | قطر 2022
كوندي: لا تفضيلات بشأن الخصم.. سنشاهد مباراة إنجلترا والسنغال لأننا نحب الكرة ساعة | قطر 2022
مباشر كأس العالم - إنجلترا (2)-(0) السنغال.. جوووووول كين والثاني ساعة | قطر 2022
تشكيل السنغال – دياتا يعوض جانا جي الموقوف.. وظهور لاعب ليستر سيتي أمام إنجلترا ساعة | قطر 2022
وهبي الخزري.. الاعتزال بأفضل طريقة ممكنة ساعة | قطر 2022
ديشامب: مبابي اللاعب الأفضل في العالم ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم - مواعيد مباريات ثمن النهائي.. القنوات الناقلة 2 انتهت كأس العالم - السعودية (1)-(2) المكسيك.. وداعا للثنائي الأخضر 3 سرقة غير مكتملة (2) 4 وكيله: الجزيري سيتخذ كافة الإجراءات القانونية بسبب ما يقال عنه