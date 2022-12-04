مباشر كأس العالم - إنجلترا (2)-(0) السنغال.. جوووووول كين والثاني
الأحد، 04 ديسمبر 2022 - 20:17
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنجلترا ضد السنغال في دور الـ16 لكأس العالم 2022 في قطر.
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ق 43: انطلاقة قوية من لوك شاو وعرضية يبعدها الدفاع
ق 41: الثاني يضيع من هاري كين بعد اختراق من ساكا وعرضية وتسديدة أعلى العارضة
ق 39: جووووووول هيندرسون بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد اختراق وعرضية من بيلينجهام
ق 36: إنذار لـ كايل ووكر بعد عرقلة إسماعيلا سار
ق 31: أووووه بيكفورد يتصدى لفرصة حقيقية
ق 22: فرصة خطيرة خضراء ومطالبات بركلة جزاء
ق 9: ضغط أبيض ومحاولات من إنجلترا وعرضية من بيلينجهام تمر من أمام مرمى ميندي
ق 7: بداية قوية من المنتخبين
انطلاق المباراة
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