مباشر كأس العالم - إنجلترا (2)-(0) السنغال.. جوووووول كين والثاني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنجلترا ضد السنغال في دور الـ16 لكأس العالم 2022 في قطر.

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ق 43: انطلاقة قوية من لوك شاو وعرضية يبعدها الدفاع

ق 41: الثاني يضيع من هاري كين بعد اختراق من ساكا وعرضية وتسديدة أعلى العارضة

ق 39: جووووووول هيندرسون بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد اختراق وعرضية من بيلينجهام

ق 36: إنذار لـ كايل ووكر بعد عرقلة إسماعيلا سار

ق 31: أووووه بيكفورد يتصدى لفرصة حقيقية

ق 22: فرصة خطيرة خضراء ومطالبات بركلة جزاء

ق 9: ضغط أبيض ومحاولات من إنجلترا وعرضية من بيلينجهام تمر من أمام مرمى ميندي

ق 7: بداية قوية من المنتخبين

انطلاق المباراة